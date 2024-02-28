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日本7-11大膽新嘗試 推「放大版小7」要網羅這些客群

編譯葉亭均／綜合外電
7&I控股公司在千葉縣開設了一家的7-Eleven門市，面積大上一倍、銷售的商品也增加超過一倍，希望網羅更多客群。圖為7-Eleven門市示意圖。（路透）
7&I控股公司在千葉縣開設了一家的7-Eleven門市，面積大上一倍、銷售的商品也增加超過一倍，希望網羅更多客群。圖為7-Eleven門市示意圖。（路透）

日本7-Eleven母公司7&I控股先前已經把便利商店概念變得更精緻化、並且拓展到全日本，現在則希望探索消費者是否樂於接受具有更多商品選擇的「放大版」小7門市。

7&I控股公司在鄰近東京的千葉縣開設了一家新店，販售的商品品項將是一般7-Eleven便利商店的逾兩倍，門市面積也會增加約一倍。7&I控股表示，這項計畫若要成功，該店的平均每日營業額必須超過一般門市所賺的70萬日圓（約4600美元）。

和美國7-Eleven不同的是，日本的「小7」提供了從鮮食、音樂會門票到收取快遞包裹等服務。現在，日本的7-Eleven正押注能靠著提供更多食物選項與家庭日用品，吸引更廣泛的消費者客層。

7&I控股主管山口佳祐（Keisuke Yamaguchi，音譯）表示：「我們的門市現在對於女性、家庭和年紀較小消費者而言，不是那麼受歡迎。在選擇店內上架商品時，要如何平衡這點，是我們最關注的。」

新試驗的7-Eleven商店販售便利烹煮的生鮮包、嬰兒用品、流行美妝產品，以及在全日本21500家門市不太常見到的商品。7-Eleven正與7&I旗下百貨公司伊藤洋華堂合作，把新商品引進面積更大的便利商店中。

在這家千葉門市，販售了包括新鮮水果、尿布到頭髮洗護產品等一般小7不太常見到的約2000件額外商品。除了咖啡外，也會販售現烤麵包與披薩。

隨著日本人口減少，7-Eleven正在海內外尋求新的消費者。該公司認為，與伊藤洋華堂合作，將帶來更多元的消費者。伊藤洋華堂的百貨內通常會有大創或Loft等受歡迎的生活雜貨用品店。

7&I計畫觀察未來6個月內的產品銷售情況，並且在明年內開設第二家類似門市。這也代表日本永旺集團的超小型生鮮超市My Basket等超市連鎖業者可能面臨競爭。

日本 咖啡

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