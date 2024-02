男童遺失狗娃娃痛哭 飯店寄「狗狗日記」破涕為笑 員工暖舉獲讚

佛州 一名男孩與父母一同到維吉尼亞州 旅遊,不料退房時卻忘記將心愛的娃娃「抱抱小狗」(Snuggle Puppy)帶回家,男孩非常難過並不斷哭著尋找,沒想到事後酒店的工作人員不僅幫男孩找到「抱抱小狗」,還給予一份特別的驚喜,替男孩創造了一段美好回憶,以撫慰丟失娃娃的悲傷。

據《華盛頓郵報 》報導,這名4歲男孩與父母一起入住維吉尼亞州的一間酒店,沒想到回家之後,男孩才發現他最喜歡的娃娃「抱抱小狗」不見了。母親見狀立即致電酒店詢問,當時工作人員答應找到後會幫忙郵寄回去,並承諾會盡快把娃娃送回小男孩身邊,因此夫妻倆原以為只需等待物歸原主。

想不到之後男孩父親卻收到一封來自酒店的驚喜郵件,名為《我在假日快捷酒店的冒險之旅》的狗狗日記。打開一看發現,原來娃娃被送回家之前,酒店經理安排牠到酒店各部門擔任一日小小工讀生,日記中記錄著牠在各部門工作、健身、吃零食、休息的照片,並配上文案整理成遊記,期間也不斷訴說著牠對男孩的思念。

Guy, my toddler left his toy at an @IHGhotels while traveling. We called them, and they said they would get it in the mail for us. This morning I opened my email and had this from them:



Please repost and help them get some recognition for awesome customer service! pic.twitter.com/1335NQ6O8b