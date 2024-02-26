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男童遺失狗娃娃痛哭 飯店寄「狗狗日記」破涕為笑 員工暖舉獲讚

聯合新聞網／即時報導
一名男孩在酒店丟失心愛的狗娃娃，酒店人員不僅替他尋回，還贈送了一份驚喜，引發熱議。（取材自X @EODHappyCaptain）
一名男孩在酒店丟失心愛的狗娃娃，酒店人員不僅替他尋回，還贈送了一份驚喜，引發熱議。（取材自X @EODHappyCaptain）

佛州一名男孩與父母一同到維吉尼亞州旅遊，不料退房時卻忘記將心愛的娃娃「抱抱小狗」（Snuggle Puppy）帶回家，男孩非常難過並不斷哭著尋找，沒想到事後酒店的工作人員不僅幫男孩找到「抱抱小狗」，還給予一份特別的驚喜，替男孩創造了一段美好回憶，以撫慰丟失娃娃的悲傷。

據《華盛頓郵報》報導，這名4歲男孩與父母一起入住維吉尼亞州的一間酒店，沒想到回家之後，男孩才發現他最喜歡的娃娃「抱抱小狗」不見了。母親見狀立即致電酒店詢問，當時工作人員答應找到後會幫忙郵寄回去，並承諾會盡快把娃娃送回小男孩身邊，因此夫妻倆原以為只需等待物歸原主。

想不到之後男孩父親卻收到一封來自酒店的驚喜郵件，名為《我在假日快捷酒店的冒險之旅》的狗狗日記。打開一看發現，原來娃娃被送回家之前，酒店經理安排牠到酒店各部門擔任一日小小工讀生，日記中記錄著牠在各部門工作、健身、吃零食、休息的照片，並配上文案整理成遊記，期間也不斷訴說著牠對男孩的思念。

日記中記載著，「今天，牠和我們一起在前台工作了一會。牠做得非常好，所有客人都很喜歡牠。牠簡直就是明星，待人友善還有禮貌。」值班結束後，牠先是稍作休息，吃了點零食，之後還向工作人員詢問方位，牠想使用電腦搜尋回家的路線，「但是中途卻因松鼠的照片而分心了」。

結束休息後，牠開始幫忙準備隔天的早餐，還到洗衣房幫忙洗被單、疊毛巾，負責準備早餐的阿姨表示，非常高興能得到牠的幫助。在這之後，牠向工作人員請求讓牠去健身、鍛鍊，「確保自己夠強壯可以早日回到家」，並且有力氣「緊緊地抱住主人」。

酒店人員暖心的舉動讓男孩父母相當感動，隨即將此事分享到網上。對此，網友紛紛大讚，「這個小玩偶的假期比我的還刺激」、「謝謝你分享這個故事。我今天過得十分糟糕，這篇文章讓我重拾笑容。很高興你的兒子很快就能和他心愛的玩偶團聚了」、「哇！太可愛了」、「工作人員太棒了」。

男孩父親透露，兒子看到「抱抱小狗」在酒店玩得那麼開心，已不再為分別而難過，並且認為「這是世界上最酷的事」，母親也表示，男孩不斷要求她閱讀這封電子郵件給他聽。因此男孩爸爸特別聯繫酒店大力表揚窩心照顧小狗的員工，他希望這些員工能得到應有的獎勵。

維吉尼亞州 佛州 華盛頓郵報

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