我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春來了？暖冬持續 下周異常暖流籠罩全國

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

MLB官方新款運動褲太透明 球迷：好像看到大谷內褲了…

記者胡玉立／即時報導
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

美國職棒大聯盟 (MLB) 花了五年多試圖結合尖端科技與時尚，想「微調」出一套最先進的新球衣，好讓2024年賽季的球員服裝比以往任何時候都「好看又實穿」，只可惜，試穿結果不如預期，甚至出現「走光」的效果，讓球員們怨聲載道，反應不佳。

一組大谷翔平的棚拍照更是廣被流傳、放大檢視，許多球迷回應：「很難不把注意力放在他的褲子」。那些渴望看到大谷翔平穿著洛杉磯道奇隊新隊服的球迷，甚至懷疑自己是不是看到了大谷翔平「不該被人看到的部分」。

大家的反應包括：名牌字母小得不成比例，缺乏實際刺繡，看來像廉價仿製品；球員還抱怨褲子尺寸不合，未量身定制；最糟糕的是，21日團體大合照當天，大家發現號稱優先考慮透氣性的褲子，在刺眼燈光下，基本上是透明的。

MLB球員協會副執行總監邁耶（Bruce Meyer）證實，該組織已向聯盟轉達球員對這款有點透明的新褲子的擔憂。

MLB新球衣是由耐吉（Nike）花了五年多設計，Fanatics製造生產。被稱為Nike Vapor Premier的新球衣設計重點，不是為了徹底改變美學，而是要讓球衣更透氣，好讓球員撐過夏季162場比賽；以前球員們常抱怨球衣穿起來太熱。

MLB官員表示，新球衣彈性提高25%，機動性提高，乾燥速度也加快28%。字體、袖標和編號都不笨重，好讓球衣更透氣舒適。耐吉聲明表示，該公司與球員、球隊和聯盟密切合作，製作出「MLB歷史上最先進球衣」，「我們產品的質量和性能至關重要」。

MLB發言人表示，聯盟、耐吉和Fanatics代表持續訪問訓練營，徵求有關新球衣反饋，現正「根據球員要求，對球衣尺寸、腰圍、內縫、長度、大腿貼合度和褲子底部進行調整，目標是在開幕日為球員提供最舒適的隊服」。

其實，新球衣在去年全明星賽即曾試發布，當時許多球員曾給予新球衣正面評價；但在新產品線大規模推出後，反應就沒那麼熱烈了，華爾街日報甚至評論道：本賽季春訓，堪稱棒球界的服裝災難。

道奇隊新戰力投手山本由伸（右）、投打二刀流大谷翔平（左）表現備受關注，但球迷卻稱...
道奇隊新戰力投手山本由伸（右）、投打二刀流大谷翔平（左）表現備受關注，但球迷卻稱「很難不把注意力放在他的褲子」。（路透）

MLB 大谷翔平 華爾街

上一則

紐約「地鐵車頂」驚見活春宮 2男忘情交纏 1男坐旁邊觀看

下一則

不是黑皮衣了？黃仁勳罕見改穿「紫紅色」替這公司站台

延伸閱讀

MLB／大谷吸票機 道奇熱身賽賣翻…高層嚇到：從沒看過

MLB／大谷吸票機 道奇熱身賽賣翻…高層嚇到：從沒看過
MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過
MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下

MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下
MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

熱門新聞

示意圖。(路透)

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

2024-02-23 18:07
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1000美元，如今價值逾278萬美元。（路透）

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

2024-02-21 20:12
一名男子三年前入住法拍屋，某天換燈泡時發現天花板掉出6200萬人民幣的現金，相當震驚。示意圖，非新聞當事人。（Unsplash／Henry & Co.）

他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」

2024-02-21 18:58
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

2024-02-18 19:34
許多人習慣在沖水時把馬桶蓋放下，防止髒污噴濺。（unsplash／Point3D Commercial Imaging Ltd）

沖馬桶要不要蓋馬桶蓋？美研究發現「這1壞消息」

2024-02-17 19:16
墨西哥男星馬林（左二）被稱作「情色之王」。（翻攝自Instagram/@alexmarinmex）

喊娶滿7人「一人一晚」3妻全是女優 男星笑：這是極限了

2024-02-19 22:11

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸