MLB官方新款運動褲太透明 球迷：好像看到大谷內褲了…

大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

美國職棒大聯盟 (MLB ) 花了五年多試圖結合尖端科技與時尚，想「微調」出一套最先進的新球衣，好讓2024年賽季的球員服裝比以往任何時候都「好看又實穿」，只可惜，試穿結果不如預期，甚至出現「走光」的效果，讓球員們怨聲載道，反應不佳。

一組大谷翔平 的棚拍照更是廣被流傳、放大檢視，許多球迷回應：「很難不把注意力放在他的褲子」。那些渴望看到大谷翔平穿著洛杉磯道奇隊新隊服的球迷，甚至懷疑自己是不是看到了大谷翔平「不該被人看到的部分」。

大家的反應包括：名牌字母小得不成比例，缺乏實際刺繡，看來像廉價仿製品；球員還抱怨褲子尺寸不合，未量身定制；最糟糕的是，21日團體大合照當天，大家發現號稱優先考慮透氣性的褲子，在刺眼燈光下，基本上是透明的。

MLB球員協會副執行總監邁耶（Bruce Meyer）證實，該組織已向聯盟轉達球員對這款有點透明的新褲子的擔憂。

MLB新球衣是由耐吉（Nike）花了五年多設計，Fanatics製造生產。被稱為Nike Vapor Premier的新球衣設計重點，不是為了徹底改變美學，而是要讓球衣更透氣，好讓球員撐過夏季162場比賽；以前球員們常抱怨球衣穿起來太熱。

MLB官員表示，新球衣彈性提高25%，機動性提高，乾燥速度也加快28%。字體、袖標和編號都不笨重，好讓球衣更透氣舒適。耐吉聲明表示，該公司與球員、球隊和聯盟密切合作，製作出「MLB歷史上最先進球衣」，「我們產品的質量和性能至關重要」。

MLB發言人表示，聯盟、耐吉和Fanatics代表持續訪問訓練營，徵求有關新球衣反饋，現正「根據球員要求，對球衣尺寸、腰圍、內縫、長度、大腿貼合度和褲子底部進行調整，目標是在開幕日為球員提供最舒適的隊服」。