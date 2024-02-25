美國肯德基推出超邪惡「炸雞披薩」外表誘人 熱量保證爆表

由兩塊炸雞和大量起司組合的「Chizza」，曾在多國肯德基熱銷。（取材自Instagram）

由兩塊炸雞和大量起司組合的「Chizza」，曾在多國肯德基 熱銷。（圖／翻攝自KFC India影片）

連鎖速食龍頭肯德基（KFC）即將美國版菜單上，推出一款結合披薩和炸雞的限時新品「Chizza」，這款創新商品是由兩塊炸雞組合而成，淋上辣味馬力納拉醬、融化的莫札瑞拉起司和脆皮義大利 香腸組成，外表非常誘人但熱量保證爆表。為了宣傳新品上市，肯德基還將在紐約開設「Chizzeria」快閃店，週末免費提供Chizza試吃來衝高人氣。

根據媒體報導，這個「炸雞披薩」在登陸美國本土前，曾在菲律賓、南韓、台灣、印度 、泰國 和墨西哥 等地的肯德基餐廳推出，深受各國消費者喜愛，被譽為是肯德基「國際熱賣產品」之一。印度和菲律賓等國早在8年前就銷售過，當時的宣傳影片，在許多國家創下破百萬、甚至千萬次點閱率，可見Chizza受歡迎的程度。

雖然對美國消費者而言，Chizza是全新推出的限定商品，但肯德基過去曾在當地推出一款「Double Down」三明治，它使用兩塊雞排作為麵包，內餡夾入起司、培根和大量醬料，口感應該會與Chizza很相近。

肯德基在美國由百勝餐飲集團（Yum! Brands）經營，旗下擁有數千家分店，但肯德基餐廳有87%位於世界其他國家。光是肯德基一個品牌，就占百勝集團2023年總收入4成，約等於70.76億美元，同集團旗下其他品牌，還有Taco Bell、必勝客（Pizza Hut）和Habit Burger Grill等。

熱量保證爆表 美國肯德基推出超邪惡「炸雞披薩」

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