紐約「地鐵車頂」驚見活春宮 2男忘情交纏 1男坐旁邊觀看

2名男子在行駛中的地鐵列車車頂上演「活春宮」。（翻攝自X/@EJonatha4766004）

美國紐約地鐵 近日出現離譜一幕，有2名男子竟然在行駛中的列車車頂上演「活春宮」，半途甚至有另1名男子爬上車廂、坐在旁邊觀看，畫面曝光後引發軒然大波，地鐵當局對此作出嚴厲批評、痛斥這3名男子是「魯莽的小丑（Reckless Clowns）」。

每日郵報報導，X平台上的網友埃利（Jonathan Eli）日前貼出2張照片，並表示這發生在9日下午1時20分左右，只見2名男子站在行駛中的地鐵列車車頂，在光天化日之下忘情地裸露下半身、享受激情的性愛。

車頂後續甚至出現第3名男子。（翻攝自X/@EJonatha4766004）

第1張照片中可以發現這輛列車正穿過高速公路上方的高架鐵軌，底下甚至有車輛經過，第2張照片則可以發現在距離2人約1節車廂處，有第3名男子同樣爬到車頂，靜靜地坐著、觀賞眼前正在上演的「活春宮」。

此外，埃利在貼文中表示「紐約大都會 運輸署（MTA ）該對此採取什麼措施呢？」。

Subway Surfers Take Unsafe Sex to the Next Level | THE CITY — NYC News. ⁦@MTA⁩ ⁦@mtaoig⁩ ⁦@NYCTSubway⁩ ⁦@NYCTBus⁩ ⁦@progressiveact⁩ ⁦@nypost⁩ ⁦@NYDailyNews⁩ ⁦@fox5ny⁩ ⁦@ABC7NY⁩ ⁦@NBCNewYork⁩ https://t.co/yEX7oeuZqj — Jonathan Eli (@EJonatha4766004) 2024年2月14日

這則貼文曝光後引發大量討論，MTA發言人明頓（Tim Minton）受訪時表示「唯一比乘坐爬上地鐵列車車頂更愚蠢的事情就是在過程中脫掉褲子」，接著更痛斥「那些魯莽的小丑並沒有考慮到若自己發生悲劇性的事件，清潔工和其他交通工人就必須為他們的愚蠢行為善後」。

大量網友見到圖片後更是湧入貼文留言，有人表示「他們真的不想對此做些什麼嗎？」、「遊民 現在都跑到列車上了嗎？」，甚至有人開玩笑地表示「真有創意」、「紐約特色」和「你是不是很羨慕，想加入了呢？」。

紐約「地鐵車頂」驚見活春宮 2男忘情交纏挨批：魯莽的小丑

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