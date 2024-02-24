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元宵節賞滿月 今年有「三巧」晚飯後是最佳時機

記者賴錦宏／即時報導
今年元宵節的滿月恰恰有「三巧」。（取材自微博）
今年元宵節的滿月恰恰有「三巧」。（取材自微博）

2月24日是農曆正月十五元宵佳節，晚上8時30分可以欣賞到農曆正月的滿月。中國科學院紫金山天文台專家介紹，今年元宵節的滿月有「三巧」：一是滿月發生在元宵節當天；二是恰逢年度最小滿月；三是滿月時刻正好在晚飯後，闔家賞月正當其時。

據新華社和文匯報報導，紫金山天文台科普主管王科超說，「三巧」背後其實都有天文學知識，前兩巧比較容易理解。天文學中，當月球與太陽的視黃經相差180度時，稱作「望」。這時，地球處在月球和太陽的中間，月球朝向地球的部分被太陽完全照亮，從地球上看去，此時的月亮最圓，也就是滿月。

滿月可能出現在農曆月的十四、十五、十六甚至十七，中國民間早已流傳著「十五的月亮十六圓」這句俗語。滿月落在正月十五元宵節當天，實為一巧。一個公曆年的12次或13次滿月，還有遠近之別。今年元宵節當天的月球正好位於遠地點附近，而且是最接近遠地點的一次，因此這個滿月也是年度最小滿月，較為少見，是巧上加巧。

至於第三巧，即滿月時刻出現在晚飯後不久，適合觀賞。王科超介紹，從概率上看，滿月可能出現在「望」這一天的任何時候，並不都能被人們看見。想要觀賞到滿月的時刻，需要滿月出現在月升之後。

對中國民眾而言，每個農曆月的月初、月末，月亮與太陽同升同落；月中時，月亮和太陽此升彼落。

「今年元宵節的這輪滿月，不僅出現在日落月升之後，而且不需要等到半夜，晚飯後舉頭望月正當其時。更為寬泛地講，滿月前後的幾個小時里，月亮的相貌都和滿月時刻非常接近，因此今年的整個元宵夜，都很適合闔家賞月。」

元宵節

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