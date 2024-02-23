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人形機器人有可能？貝佐斯、輝達等科技巨擘砸數億元研發

中央社／紐約23日綜合外電報
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

彭博今天援引知情人士說法指出，亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、輝達（Nvidia）和其他科技巨擘正在投資研發人形機器人的新創公司Figure AI

路透引述彭博（Bloomberg News）報導，Figure AI還獲得生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及微軟（Microsoft）支持。Figure AI在一輪融資中獲得6.75億美元，交易前估值約為20億美元。

報導還說，貝佐斯透過他的公司Explore Investments承諾投資1億美元，微軟投資9500萬美元，輝達和亞馬遜附屬基金則各自提供5000萬美元資金。

OpenAI旗下熱門聊天機器人ChatGPT2022年11月問世後，投資人嗅到契機，掀起對人工智慧（AI）新創公司的投資熱潮，認為這些新創公司有可能超越比他們更大規模的對手企業。

彭博報導補充表示，一度考慮收購Figure AI的OpenAI投資500萬美元。

報導還說，其他投資者還包括英特爾（Intel）的創投部門、樂金（LG）Innotek、三星（Samsung）投資集團和創投公司Parkway Venture Capital及Align Ventures。

根據報導內容，ARK Venture Fund、Aliya Capital Partners和Tamarack也在投資者名單上。

亞馬遜、輝達、微軟和英特爾婉拒置評，報導中提及的Figure AI等企業沒有立即回應路透社記者的置評請求。

投資 AI 輝達

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