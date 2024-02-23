控特斯拉訂4000個派卻在最後棄單 加州1烘焙坊損失1.6萬

特斯拉遭加州一間烘焙坊控訴，訂了50萬大單，卻在最後一刻棄單。（路透）

每年2月為「非裔 歷史月」（Black History Month），全美各地會推出許多特別紀念活動，電動車大廠特斯拉 就為此向加州 一間烘焙坊下訂了價值1萬6000元的派，但在店家出貨前一刻棄單，令店家不得不承擔鉅額損失。

紐約郵報報導，加州聖荷西烘焙坊「The Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）向NBC Bay Area指出，她在2月14日那天，收到特斯拉下訂的訂單，說要訂購4000個派。

據了解，該名特斯拉員工跟拉塞塔里內拉說，希望在下周為「非裔歷史月」舉辦的活動上提供派。

加州聖荷西烘焙坊「The Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）控訴特斯拉臨時棄單。（取自臉書）

拉塞塔里內拉說，她向特斯拉發送一份報價單，對方也同意該份報價。但卻遲遲未收到特斯拉採購人員的付款。

她隨後向特斯拉詢問，結果說因為是人員是新來的，並向她道歉。之後又要求追加數量，拉塞塔里內拉同意，但她必須動員全部的人力全天候工作才能完成，為此，她不得不取消其他訂單，並且採購更多原料。

就在她為了這筆龐大訂單加緊趕工時，拉塞塔里內拉收到了特斯拉代表發來的簡訊說，「不幸的是，聽起來我們將改變計畫，不再需要這份訂單。非常感謝你們的支持，我很感激。」

拉塞塔里內拉表示，由於最後一刻的取消，她的店要承受超過1萬6000美元的損失。「這種突如其來的變化讓我感到震驚，也意識到這對我的小企業影響有多大。基於特斯拉的保證，我投入了時間、資源和精力，結果卻陷入困境。」

當她向特斯拉詢問詳情時，拉塞塔里內拉只被告知該決定來自高階主管。她說，「試圖將責任推卸給高層管理人員只會加劇我所感受到的背叛。」認為特斯拉的企業文化優先考慮便利性而不是責任感，無視像她這樣的小企業主生計。

對此，特斯拉尚未發表回應。