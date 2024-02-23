我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悲傷？興奮？… 愛犬嚎叫 傳達什麼潛在信號？

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

控特斯拉訂4000個派卻在最後棄單 加州1烘焙坊損失1.6萬

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉遭加州一間烘焙坊控訴，訂了50萬大單，卻在最後一刻棄單。（路透）
特斯拉遭加州一間烘焙坊控訴，訂了50萬大單，卻在最後一刻棄單。（路透）

每年2月為「非裔歷史月」（Black History Month），全美各地會推出許多特別紀念活動，電動車大廠特斯拉就為此向加州一間烘焙坊下訂了價值1萬6000元的派，但在店家出貨前一刻棄單，令店家不得不承擔鉅額損失。

紐約郵報報導，加州聖荷西烘焙坊「The Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）向NBC Bay Area指出，她在2月14日那天，收到特斯拉下訂的訂單，說要訂購4000個派。

據了解，該名特斯拉員工跟拉塞塔里內拉說，希望在下周為「非裔歷史月」舉辦的活動上提供派。

加州聖荷西烘焙坊「The Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉（Voahan...
加州聖荷西烘焙坊「The Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）控訴特斯拉臨時棄單。（取自臉書）

拉塞塔里內拉說，她向特斯拉發送一份報價單，對方也同意該份報價。但卻遲遲未收到特斯拉採購人員的付款。

她隨後向特斯拉詢問，結果說因為是人員是新來的，並向她道歉。之後又要求追加數量，拉塞塔里內拉同意，但她必須動員全部的人力全天候工作才能完成，為此，她不得不取消其他訂單，並且採購更多原料。

就在她為了這筆龐大訂單加緊趕工時，拉塞塔里內拉收到了特斯拉代表發來的簡訊說，「不幸的是，聽起來我們將改變計畫，不再需要這份訂單。非常感謝你們的支持，我很感激。」

拉塞塔里內拉表示，由於最後一刻的取消，她的店要承受超過1萬6000美元的損失。「這種突如其來的變化讓我感到震驚，也意識到這對我的小企業影響有多大。基於特斯拉的保證，我投入了時間、資源和精力，結果卻陷入困境。」

當她向特斯拉詢問詳情時，拉塞塔里內拉只被告知該決定來自高階主管。她說，「試圖將責任推卸給高層管理人員只會加劇我所感受到的背叛。」認為特斯拉的企業文化優先考慮便利性而不是責任感，無視像她這樣的小企業主生計。

對此，特斯拉尚未發表回應。

特斯拉 加州 非裔

上一則

31歲「全球最長壽狗狗」年齡疑造假 金氏紀錄撤銷頭銜

延伸閱讀

需求放緩 電動車商擴產受阻

需求放緩 電動車商擴產受阻
防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」

防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」
輝達取代特斯拉 成交易量冠軍

輝達取代特斯拉 成交易量冠軍
AI飆股有多威？Nvidia超車特斯拉 躍為全美交投最熱絡股票

AI飆股有多威？Nvidia超車特斯拉 躍為全美交投最熱絡股票

熱門新聞

如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1000美元，如今價值逾278萬美元。（路透）

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

2024-02-21 20:12
一名男子三年前入住法拍屋，某天換燈泡時發現天花板掉出6200萬人民幣的現金，相當震驚。示意圖，非新聞當事人。（Unsplash／Henry & Co.）

他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」

2024-02-21 18:58
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

2024-02-18 19:34
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
許多人習慣在沖水時把馬桶蓋放下，防止髒污噴濺。（unsplash／Point3D Commercial Imaging Ltd）

沖馬桶要不要蓋馬桶蓋？美研究發現「這1壞消息」

2024-02-17 19:16

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨