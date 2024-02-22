佛州男突狂流鼻血 就醫驚見鼻腔內150隻乳白色活蟲

佛州一名男子臉部和嘴唇腫脹難耐，就醫後發現有多達150隻蟲子在鼻腔。

美國佛州 一名男子幾個月來深受鼻子不適困擾，前陣子臉部和嘴唇出現腫脹，甚至開始流鼻血，才緊急就醫求助，醫生使用儀器一照驚覺，該男子鼻腔內有多達150隻蟲子，畫面相當驚悚。

紐約郵報援引佛州地方新聞網第一海岸新聞（First Coast News）報導，一名男性患者表示，去年10月開始感到不舒服，不過一直到今年2月初某日，他的臉部、嘴唇出現腫脹，讓他幾乎無法說話，甚至不斷流鼻血，男子才前往HCA佛州紀念醫院就醫。

該男子表示，醫師卡爾森（David Carlson）檢查後告訴他：「我看到有東西在動。」

卡爾森後續用攝影機對男子的鼻子進行更深入檢查，一照發現，有數十隻乳白色蟲子在男子的鼻子及鼻竇腔內進食、排泄與活動，才會導致男子出現發炎症狀。

卡爾森說，「那些蟲子大小不一，但是大的居然快和小指頭末端差不多大，裡面還有許多幼蟲亂竄尋找食物，有些鑽進了鼻腔組織內」。

卡爾森試圖使用儀器吸出患者鼻子內的活蟲，但由於數量太多，機器一度還塞住，後來使用吸力更強的儀器才終於清除。

卡爾森說，如果蟲子鑽進大腦，可能導致男子喪命，因此決定立即清除這些蟲子。

男子表示不清楚為何會有蟲子跑進他的鼻腔內，但坦言衛生習慣不佳，抓魚、處理死魚後不一定會記得洗手。