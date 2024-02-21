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馬雲妻子傳「掃貨」新加坡老宅 砸3700萬一口氣買三棟

編譯葉亭均／綜合外電
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

新加坡媒體「商業時報」報導，馬雲妻子張瑛在新加坡買了三棟街屋（Shophouse，又譯為店屋），花費了4500萬至5000萬新加坡幣（約3500萬至3722萬美元）。報導並未說明消息來源。

這種甚具歷史性意義的街屋老宅在新加坡屬於價格最高的房地產。受新加坡去年8月爆出的洗錢醜聞影響，當地街屋市場有所降溫。涉案中國大陸公民購買的一些街屋被查封後，被大量出售。

根據彭博資訊見到的文件顯示，已成為新加坡公民的張瑛，在1月5日成為Duxton 1控股、72 Duxton和Duxton Victory這三家公司的董事，這三家私人投资有限公司擁有市中心熱門餐飲地段達士敦路（Duxton Road）的這些街屋。

文件顯示，同時間，在英屬維爾京群島註冊的Jasmine Flourish公司，收購了新加坡Clifton Partners Pte和開曼群島Prep SG No.1公司持有的上述三家公司多數股權。

張瑛在阿里巴巴控股公司成立初期扮演了關鍵角色，是公司元老級員工之一。阿里巴巴共同創辦人馬雲曾經是中國首富，近年來已見到他的科技帝國和個人資產受到大陸政府打壓、也面臨新進同業競爭。馬雲長期來居住在中國海外，去年3月回到中國，而他在日本和香港的大學擔任客座教授。

馬雲公益基金會暫未回覆尋求評論的請求。

新加坡的街屋老宅通常是聯排建築，一般有兩、三層樓，有著獨特的新加坡老式風格。根據彭博資訊去年報導，這種建築建於1840年代至1960年代殖民時期，早期供商人及其家人使用，臨街一層是商鋪，上面樓層是生活區。現在，這些聯排街屋從城市文化遺跡成了小資高級生活的象徵。

新加坡街屋的價格已大幅升至每平方英尺5500新加坡幣（約4000美元）的創紀錄水準，是全球最貴購物街曼哈頓第五大道的兩倍。

新加坡 馬雲 曼哈頓

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