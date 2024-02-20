「抱抱睡」可讓感情升溫 心理師分析：關鍵是「味道」

諮商心理師分析，觸覺及親密關係確實是維繫情感的關鍵，卻因人而異；喜歡對方的氣味，在演化結果上是關係維繫的關鍵；圖非當事人。（本報資料照片）

一位女網友表示，與前任在一起7、8年，同居末期因「各睡各的」走向分手；反觀與現任相處，幾乎每天相擁入睡，很喜歡對方的味道，每天都睡的安穩，甚至失眠 狀況都因此改善。她在網路論壇詢問「有誰跟我一樣是抱抱魔人？」引發廣大迴響。諮商心理師分析，觸覺及親密關係確實是維繫情感的關鍵，效果卻因人而異；喜歡對方的氣味，在演化結果上是關係維繫的關鍵。

該名網友表示，與現任在一起後，對方很愛至自己家中「抱抱睡」，且對方身上味道自己非常喜歡，「香香暖暖的好舒服」，原本難以入睡的情況，直接變為「秒睡打呼」，連嚴寒的冬天都不冷了；若對方不在，還會抱著留有氣味的衣服，滿是想念，「習慣抱抱睡之後真的回不去了。」

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，親密行為是維繫感情的一大重點，品質良好的擁抱、親密關係，對增進感情有正向助益，若情侶之間長時間對親密關係沒有共識，也未進行良好溝通，確實會影響感情發展，但這並非唯一條件，也有夫妻認為同床共枕反而不舒服，分房睡多年感情也未失合。

藍挹丰表示，擁抱、性行為對親密關係的正向影響，是會促進賀爾蒙平衡，加上觸覺等加成，會對感情發展帶來幫助，但臨床觀察，效果因人而異，反而是網友提到的「身體氣味」，從演化結果來看，伴侶之間是否「氣味相投」，互相喜歡對方身上的味道相當重要，若在氣味上相合，關係較能長久維繫。