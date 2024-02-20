一場夢…彩券公司網站出錯害他以為中3.4億 華府男怒告

華府男子奇克斯以為對中威力球頭獎號碼，結果被告知是網站號碼出錯，無法領取獎金。（美聯社）

華府 男子奇克斯（John Cheeks）去年1月6日購買威力球彩券，後來發現自己的號碼和網路上公布的完全吻合，對中頭獎3.4億美元，未料去領獎時遭到拒絕，稱是「網站出錯」，刊登號碼錯誤，因此拒絕支付獎金，奇克斯一氣之下決定提告求償。

BBC報導，奇克斯說，2023年1月，他在威力球官網上看見中獎號碼與他手上的彩券號碼相符時，興奮至極，但當他去彩券公司兌獎時，對方一名經理人表示號碼不對，要他直接扔到垃圾桶就好。

奇克斯的心情彷彿從天堂掉到地獄，於是他將彩券保存起來，並請了一位律師，向華府威力球和網站設計公司陶弟（Taoti Enterprises）提告，包含違反契約、疏忽、精神損失、詐欺 等，要求賠償3.4億美元。

對此，陶弟公司表示，這個烏龍是技術失誤造成的。根據法庭文件顯示，一名陶弟員工指出，2023年1月6日，陶弟公司的團隊正在測試網站，「意外」公布了一組號碼，正好和奇克斯持有的號碼一樣。這組號碼在網站上掛了3天，直到1月9日才撤下。

陶弟公司強調，這組號碼和威力球前一次開獎時實際開出的號碼不符，所以奇克斯沒有中獎。

奇克斯的律師伊凡斯（Richard Evans）表示，彩券公司既然在官網上公布了號碼，就代表奇克斯中獎，有權獲得全額頭獎獎金，否則奇克斯也有權因為彩券公司的「重大過失」而獲得損害賠償。

伊凡斯說，這起訴訟的核心問題是彩券公司的誠信和究責制度，「這不僅關乎網站上的數字問題，而是關於彩券機構的可靠性，這些機構承諾人們有機會改變生活，藉此獲得龐大利潤 ，更應該受到監督。」

奇克斯表示，若他能勝訴，計畫用這筆錢開一間信託銀行，幫助更多屋主。