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MLB／河馬當跑者？紅人演練本壘攻防 靠教練跟女兒借它

記者陳宛晶／即時報導

春訓演練本壘攻防戰，誰來當跑者？紅人隊從兩年前首見一隻河馬玩具，到今年仍見到它的身影，隨著教練繩索一拉，一而再、再而三挑戰本壘。

紅人官方X今天貼出一段有趣的影片，捕手站在本壘演練接到回傳球後觸殺跑者的動作，但跑者卻長得很不一般，竟是一隻河馬玩具，負責忍受捕手手套來自各方向的無情觸殺，官方留言還寫著：「沒有任何填充玩具在製作這支影片的過程中受到傷害」。

這隻河馬玩具來自三壘教練豪斯（J.R. House）的創意，2022年在找模擬本壘攻防時跑者的道具時，注意到女兒的泳池玩具，豪斯笑說：「我還必須求她，因為她真的很喜歡那隻河馬。」

豪斯將這隻河馬第一次帶到春訓，其他人都很關心他到底想要幹嘛，他幫河馬加上細繩，在球回傳的同時拉動繩索，形成河馬也向本壘前進的狀況，「我們試著模擬，而這是不會讓選手受傷的道具。」

紅人利用絨毛玩偶進行本壘攻防訓練。（取材自X平台）
紅人利用絨毛玩偶進行本壘攻防訓練。（取材自X平台）

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