MLB／河馬當跑者？紅人演練本壘攻防 靠教練跟女兒借它

春訓演練本壘攻防戰,誰來當跑者?紅人隊從兩年前首見一隻河馬玩具,到今年仍見到它的身影,隨著教練繩索一拉,一而再、再而三挑戰本壘。

紅人官方X今天貼出一段有趣的影片,捕手站在本壘演練接到回傳球後觸殺跑者的動作,但跑者卻長得很不一般,竟是一隻河馬玩具,負責忍受捕手手套來自各方向的無情觸殺,官方留言還寫著:「沒有任何填充玩具在製作這支影片的過程中受到傷害」。

這隻河馬玩具來自三壘教練豪斯(J.R. House)的創意,2022年在找模擬本壘攻防時跑者的道具時,注意到女兒的泳池玩具,豪斯笑說:「我還必須求她,因為她真的很喜歡那隻河馬。」

豪斯將這隻河馬第一次帶到春訓,其他人都很關心他到底想要幹嘛,他幫河馬加上細繩,在球回傳的同時拉動繩索,形成河馬也向本壘前進的狀況,「我們試著模擬,而這是不會讓選手受傷的道具。」

No stuffed animals were harmed in the making of this film.