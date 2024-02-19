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女藝人自曝交往過媽寶男 床上愛愛時要熟女叫他「兒子」

記者林怡秀／即時報導
女藝人蘿莉塔分享前男友床上的驚人事蹟；示意圖。（圖／123RF）
女藝人蘿莉塔分享前男友床上的驚人事蹟；示意圖。（圖／123RF）

剛成為新手媽媽的台灣女藝人蘿莉塔日前上謝震武主持的高點「震震有詞」，她分享曾經交往過媽寶、大男人男友的經驗，作家H、資深媒體人許聖梅、簡大為律師也各自分享案例。

蘿莉塔交往某任男友時，對方常將「媽媽」掛在嘴邊，「我都催眠自己男友是孝順的孩子。」與男友交往五年過程中，男友頻繁出軌不下十幾二十次，「男友從小看爸爸婚姻中出軌，媽媽都會原諒爸爸，因此他把出軌後被原諒視為合理行為。」這期間蘿莉塔也不斷包容幾近免疫。

直到她出席男友尾牙，男友竟將她丟在KTV包廂內，跟女業務在廁所發生親密行為，蘿莉塔說：「男友同事們都知道他們有一腿，卻沒人告訴我，當下真的覺得自己很像智障！」忍到回家後跟男友攤牌，男友從惱羞成怒到低聲下氣求原諒，蘿莉塔事後傳訊息給男方媽媽告知此事，以為男方媽媽能感同身受，沒想到對方竟回「妳滾遠一點離開我兒子。」讓她徹底死心。

聊到這男友到底有多媽寶，還有更多驚人往事，蘿莉塔表示交往前問了男友曾經做過最誇張的交友行為？沒想到除了嫖妓、3P之外，最扯的一次是男友竟然刻意找了一位熟女，兩人扮演起母子戀，她說男友還要求熟女在發生親密行為時，要叫他「兒子」，蘿莉塔表示「這種媽寶心態真的太奇怪了。」而資深媒體人許聖梅則是直呼：「變態！」

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