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搞笑造筏大賽 這對參賽者掃光賣場「洋芋片」成功水上漂

中央社／高雄19日電
由高雄市運發局舉辦的「創意環保自力造筏」大賽18日在愛河水域登場，有隊伍發揮創意，以袋裝洋芋片製成船筏完賽。（中央社）
由高雄市運發局舉辦的「創意環保自力造筏」大賽18日在愛河水域登場，有隊伍發揮創意，以袋裝洋芋片製成船筏完賽。（中央社）

台灣高雄市運發局在愛河水域舉辦「創意環保自力造筏」大賽，吸引50支參賽隊伍發揮創意，以袋裝洋芋片、寶特瓶、浴桶等物品製成船筏，多艘大型船筏下水即翻覆，岸邊笑聲不斷。

以「黃色小鴨、環保、創意」等多元主題的創意環保自力造筏大賽，18日在愛河水域登場，吸引50支隊伍發揮創意自製船筏參賽，高雄市長陳其邁也與運發局長侯尊堯、環保局長張瑞琿等人共乘船筏，與選手同場較勁。

不少隊伍在年節期間賣力造筏，甚至18日比賽當天凌晨仍在趕工。其中「自生自滅隊」以大容量的寶特瓶組成船隻，雖重心不穩，仍邊划邊旋轉勉強完賽。

高雄市運發局18日在愛河水域舉辦「創意環保自力造筏」大賽，吸引50支參賽隊伍發揮...
高雄市運發局18日在愛河水域舉辦「創意環保自力造筏」大賽，吸引50支參賽隊伍發揮創意，以水箱與浴桶等物品製成船筏應戰。（中央社）

由消防隊員組成的呱呱牛逼隊以水箱與浴桶組船並由5人乘船，在不被看好下以最快速度完賽；而多艘大型船體看似堅固，反而下水後即翻覆，讓岸邊笑聲不斷。

賽前被看好的「褐色菜鴨」在半途翻船，未能完賽。話題性十足的創意洋芋片船筏，雖然載浮載沉，仍以5分20秒完賽，跌破眼鏡，結束後還把洋芋片分享給觀眾。

高雄市長陳其邁在臉書稱，這艘「樂事號之三桑遊亞灣」掃空賣場黃色包裝洋芋片，想嘗試多少包洋芋片可以支撐兩個成年人。

「歐尼槳鴨」以薑母鴨鍋子造型，船員如在鍋中燉煮，歡樂搞笑完賽。

參賽隊伍發揮創意讓愛河創意造筏大賽相當精彩。(記者蔡世偉／攝影)
參賽隊伍發揮創意讓愛河創意造筏大賽相當精彩。(記者蔡世偉／攝影)

侯尊堯表示，感謝所有參賽選手發揮創意、投入造筏，並呼應黃色小鴨主題。未來運發局希望能推出更多元有趣、安全的水域活動，讓民眾多元方式親近水域，落實水域運動成為民眾日常。

運發局賽後新聞稿指出，經過整天激烈賽事後，在乘風破浪組獎由「漂移的柴山找小鴨」以1分14秒獲得奪冠，並由「呱呱牛逼隊」及「大鵬灣戲湖咖啡」收下第2、3名。

創意造型獎則由「那啥科技-Nazar-AI封王」，並由「安安家族」及「Duck軍壓境」取得亞、季軍；環保尖兵獎由「資源回收舟」摘下王冠，「靜宜逢甲大學隊」及「百吉海運」名列2、3名。

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