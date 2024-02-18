「雷鬼之父：音樂無國界」北美票房冠軍 「蜘蛛夫人」評價慘淡淪第2

「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。(取材自IMDb)

傳記音樂劇情片「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley：One Love）首映後連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月18日的電影市場數據，37部影片北美周末票房（2月16日至18日）報收約7593萬美元，與前一周末創下的2024年迄今北美周末票房最低成績相比，漲幅超過105%。

「雷鬼之父：音樂無國界」自14日亮相以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約2770萬美元首映周末票房在本期榜單上名列前茅，總票房現約8007萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分43、爛番茄新鮮度43%（142評），CinemaScore打分為A。

達珂塔強生主演的「蜘蛛夫人」北美票房第二名。(取材自IMDb)

同日上映的「蜘蛛夫人」（Madame Web）以約1515萬美元首映周末票房位居本期榜單次席，總票房現約5150萬美元。這部科幻冒險動作片開畫反響慘淡，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分3.8、MTC評分27、爛番茄新鮮度13%（182評），CinemaScore打分為C＋。

另一部新片「天眼救援」（Land of Bad）16日上映，首映周末票房約180萬美元，以本輪北美周末票房十強中最少的放映影院數量登上榜單第10位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分57、爛番茄新鮮度56%（34評）。

在新片衝擊下，驚悚動作片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）以約472萬美元周末票房從上期榜單冠軍降至本輪排名第三位。該片北美累計票房現約3730萬美元，總票房約7732萬美元。

「機密特務：阿蓋爾」北美票房第三。(圖／UIP提供)

恐怖喜劇片「麗莎·弗蘭肯斯坦」（Lisa Frankenstein）第二個上映周末票房環比下跌45%，以約203萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第9位，成為本期北美周末票房十強中降幅最大的影片。

此外，動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）、奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）、驚悚動作片「蜂刑者」（The Beekeeper）和愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）續列北美周末票房十強。