我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

「雷鬼之父：音樂無國界」北美票房冠軍 「蜘蛛夫人」評價慘淡淪第2

中新社／洛杉磯18日電
「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。(取材自IMDb)
「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。(取材自IMDb)

傳記音樂劇情片「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley：One Love）首映後連奪北美單日和周末票房冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月18日的電影市場數據，37部影片北美周末票房（2月16日至18日）報收約7593萬美元，與前一周末創下的2024年迄今北美周末票房最低成績相比，漲幅超過105%。

「雷鬼之父：音樂無國界」自14日亮相以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約2770萬美元首映周末票房在本期榜單上名列前茅，總票房現約8007萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分43、爛番茄新鮮度43%（142評），CinemaScore打分為A。

達珂塔強生主演的「蜘蛛夫人」北美票房第二名。(取材自IMDb)
達珂塔強生主演的「蜘蛛夫人」北美票房第二名。(取材自IMDb)

同日上映的「蜘蛛夫人」（Madame Web）以約1515萬美元首映周末票房位居本期榜單次席，總票房現約5150萬美元。這部科幻冒險動作片開畫反響慘淡，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分3.8、MTC評分27、爛番茄新鮮度13%（182評），CinemaScore打分為C＋。

另一部新片「天眼救援」（Land of Bad）16日上映，首映周末票房約180萬美元，以本輪北美周末票房十強中最少的放映影院數量登上榜單第10位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分57、爛番茄新鮮度56%（34評）。 

在新片衝擊下，驚悚動作片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）以約472萬美元周末票房從上期榜單冠軍降至本輪排名第三位。該片北美累計票房現約3730萬美元，總票房約7732萬美元。

「機密特務：阿蓋爾」北美票房第三。(圖／UIP提供)
「機密特務：阿蓋爾」北美票房第三。(圖／UIP提供)

恐怖喜劇片「麗莎·弗蘭肯斯坦」（Lisa Frankenstein）第二個上映周末票房環比下跌45%，以約203萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第9位，成為本期北美周末票房十強中降幅最大的影片。 

此外，動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）、奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）、驚悚動作片「蜂刑者」（The Beekeeper）和愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）續列北美周末票房十強。

上一則

挖垃圾也能致富 她靠「垃圾箱潛水」每年多賺10萬

延伸閱讀

2024演藝事業更上層樓 新世代票房天王天后就看他們？

2024演藝事業更上層樓 新世代票房天王天后就看他們？
劉德華「紅毯先生」7天撤檔 網嘲：圈了錢就跑

劉德華「紅毯先生」7天撤檔 網嘲：圈了錢就跑
春節最慘電影 「破戰」首日票房1.5萬人民幣 只有393觀眾

春節最慘電影 「破戰」首日票房1.5萬人民幣 只有393觀眾
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

熱門新聞

《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

2024-02-13 18:00
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
年假在家沒事就可以練深蹲。（取材自pexels）

過年狂吃變胖 教練提醒居家3動作 有空就動消肥肉

2024-02-12 18:18
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。（取材自X平台）

蟲蟲危「機」 她搭達美半途蛆如雨下 爬滿座位蠕動噁到爆

2024-02-14 23:49
亞馬遜創辦人貝佐斯。(美聯社)

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

2024-02-12 22:35

超人氣

更多 >
IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美