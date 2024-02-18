挖垃圾也能致富 她靠「垃圾箱潛水」每年多賺10萬

美國一名媽媽靠著翻垃圾堆「挖寶」，每年平均多賺10萬美元。（圖／ingimage）

馬里蘭州 一名媽媽不僅是公司老闆，更是位「垃圾箱潛水員（dumpster diver）」，靠著翻垃圾堆挖寶，讓她每年平均能賺進10萬美元，十分可觀。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的珍妮佛（Jennifer Lleras）擁有自己的行銷公司，並與2名孩子一同過著舒適的生活。然而，她卻有個特別的習慣，就是到垃圾箱「挖寶」。

珍妮佛透露，她的垃圾翻找之旅始於大學時期，當時她修讀的藝術課教授建議學生，可以透過「垃圾箱潛水（dumpster diving）」來尋找有趣的材料。直到現在，珍妮佛依舊保持著這個習慣，每當她開車經過垃圾箱時，仍然會停下來，撥出時間翻找垃圾。

「我覺得這很有趣，就像尋寶一樣。」珍妮佛提到，其實垃圾堆裡應有盡有，她曾發現過價值500美元的吹風機，或是昂貴的廚房用具、聲控垃圾桶、珠寶、名牌包等等，許多物品只是需要清理，其實都還能使用。而靠著「垃圾箱潛水」，讓她每年大約能賺10萬美元。

珍妮佛補充，她觀察到太多日常生活中的「浪費行為」，因此如果在垃圾堆中找到需要或可以使用的東西，她會保留起來。她曾將挖到的裝飾品、廚具送給親朋好友，衣物、不易腐爛的食品或學習用品等等，則多數都捐贈給社會服務組織、學校和圖書館 。珍妮佛表示，她會這樣做並非因為貧窮，而是為了不浪費，「我這樣做，更多是因為我可以幫助別人，而不是我自己」。