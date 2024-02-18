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不喊「中國新年」…加拿大各界歡慶農曆年 台灣能見度大幅提升

中央社／溫哥華17日專電
過去半個月來，加拿大有一連串農曆新年慶祝活動，儘管中國官方積極宣傳「中國新年」，但加拿大主流團體舉辦的慶典活動都稱為「農曆新年」，各主辦單位也都積極邀請台灣政界和僑界代表參加。圖為人們在加拿大多倫多一處商場觀看舞獅表演。（新華社）
過去半個月來，加拿大有一連串農曆新年慶祝活動，儘管中國官方積極宣傳「中國新年」，但加拿大主流團體舉辦的慶典活動都稱為「農曆新年」，各主辦單位也都積極邀請台灣政界和僑界代表參加。圖為人們在加拿大多倫多一處商場觀看舞獅表演。（新華社）

過去半個月來，加拿大有一連串農曆新年慶祝活動，儘管中國官方積極宣傳「中國新年」，但加拿大主流團體舉辦的慶典活動都稱為「農曆新年」，各主辦單位也都積極邀請台灣政界和僑界代表參加，台灣能見度明顯大幅提升。

加拿大新民主黨黨領駔勉誠（Jagmeet Singh）、聯邦議員朱理民（Peter Julian）、省議員康安禮（Anne Kang）三人今天在卑詩省本拿比市（City of Burnaby）主辦慶祝農曆年活動，駐溫哥華辦事處長劉立欣是應邀與會的外國政府貴賓之一，許多台灣僑胞也受邀參加。

朱理民對中央社表示，感謝台灣社群長期對社區的貢獻，很開心和許多台灣僑胞一起分享龍年福氣。

康安禮對中央社說，農曆年是亞裔社區重大的慶典活動，是非常好的跨族裔交流機會。

他說：「我去了很多場農曆年活動，發現台灣社群喜歡包水餃、吃湯圓、玩小遊戲，越南社區喜歡唱卡拉OK，韓國社區會吃年糕湯和載歌載舞，不同的風俗習慣卻是一樣的歡樂。」

劉立欣與墨西哥、土耳其、印尼、越南、韓國等領事官員共同受邀出席這場新年慶祝活動，卻不見中國官員到場。

日前由加西台灣商會和加台交流協會主辦的農曆年慶祝活動上，十幾位加拿大聯邦、省和市級政要出席同賀，政要們均不避諱與駐溫哥華辦事處長劉立欣合影；反觀中國駐溫哥華領事館舉辦的新春晚宴，僅有一名省議員參加。

在加拿大主流認知裡，春節慣稱「農曆新年」（Lunar New Year），而不稱「中國新年」（Chinese New Year），因為華裔、韓裔、越南裔都過農曆春節，但中國官方或是僑團依然喜歡高稱「中國新年」。中國領事館舉辦的晚宴標語上就寫著「歡慶中國年」。

溫哥華政治評論員廖長仁對中央社表示，中國似乎有意無意地想把農曆新年活動變成宣傳中國的工具，這會讓政治人物感到不安。

他說：「中國干預的問題正在加拿大炒得沸騰，高喊『中國年』反而讓人覺得好像其他人都要過你的年一樣，但加拿大是多族裔、多文化的，其他亞裔社區也過農曆年，政治人物不會想沾鍋、惹麻煩。」

劉立欣對中央社表示，很高興現在加拿大主流社會已不會避談台灣、也不會不願意公開與台灣交往。

她說：「加中關係這幾年來有很多變化，但加拿大和台灣關係越來越緊密，是因為台加兩國有相同價值觀，加拿大也了解到台灣在半導體和全球經貿的重要地位，不是因為『疏中』才會『親台』。」

前僑務委員李重義對中央社說，一切都是需要耕耘的，「台灣僑胞數十年來貢獻社區，與各黨政治人物交好，現在台灣國際能見度更好了，我們希望更多人愛上台灣」。

駐溫哥華辦事處長劉立欣（中）和加拿大聯邦議員朱理民（左）、省議員康安禮（右）合影...
駐溫哥華辦事處長劉立欣（中）和加拿大聯邦議員朱理民（左）、省議員康安禮（右）合影。劉立欣稱，新年活動的跨族裔交流有助讓更多人認識台灣。（中央社）
今非昔比，如今加拿大政治人物不會避諱與台灣政界代表和僑界領袖互動。駐溫哥華辦事處...
今非昔比，如今加拿大政治人物不會避諱與台灣政界代表和僑界領袖互動。駐溫哥華辦事處長劉立欣（右2）和前僑務委員李重義（右1）和本拿比市長侯邁豪（中）等人合影。（中央社）

加拿大 越南 亞裔

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