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高雄兩隻「黃色小鴨」背對背 網搞笑留言：情人節後有事？

記者石秀華／高雄即時報導
網友拍下情人節過後雙鴨在高雄港灣背對背的畫面，貼文問「情人節過後發生什麼事？」引發網友熱議。(取材自臉書社團「路上觀察學院」)
網友拍下情人節過後雙鴨在高雄港灣背對背的畫面，貼文問「情人節過後發生什麼事？」引發網友熱議。(取材自臉書社團「路上觀察學院」)

暌違10年，台灣高雄港灣迎來兩隻黃色小鴨進駐，西洋情人節還玩起「合體KISS秀」大秀恩愛，留下逗趣畫面；有網友拍下情人節過後雙鴨在港灣背對背畫面，貼文問「情人節過後發生什麼事？」引發網友熱議；有網友趣稱因為女的說要吃薑母鴨，男的回「我們是鴨不能吃薑母鴨」，兩鴨就這樣好幾天沒說話，此句一出引逾500人按讚。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼上在高雄愛河港灣展出的黃色小鴨照片，詢問「情人節過後發生什麼事？」只見畫面中的兩隻黃色小鴨，就像情人吵架負氣一樣，背對著背「不說話」，貼文引發網友蓋樓熱議。

網友各種推敲、解讀，有網友趣稱，因為女的說要吃薑母鴨，男的回「我們是鴨不能吃薑母鴨」，兩鴨就這樣好幾天沒說話，獲得超過500名網友按讚。

有網友笑稱「最後生了一堆黃色小鴨，然後渣鴨跑了」、「其實他們都還是小鴨，只是長大了點」、「表現不好吧」、「床事不歡」、「10個月後慶祝父親節、母親節」、「往婦產科前進了」、「看來是吵架了，就說一鴨三吃，你卻要半鴨兩吃。」

有網友則指，「隔天要上班啦」、「沒有每天情人節的啦，螢幕情侶只有一天」、「戲演完了」、「他們只是逢場作戲」、「鴨卻無聲」、「太速食的愛」、「分手了鴨」。

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