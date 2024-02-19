網紅療癒情傷「10天約砲22男」 遭批蕩婦、讓家族蒙羞

泰拉自曝「10天約炮22男」。（翻攝自Instagram@/tailamaddison）

澳洲 OnlyFans網紅泰拉（Taila Maddison）近期與男友分手，為走出情傷遠赴歐洲展開10天療傷之旅，並與22名男子約砲，被斥為「蕩婦」（slut），對此她表示，這社會仍存在對男女人的雙重標準，為此感到極其悲哀。

澳洲新聞網、Outkick報導，25歲的泰拉是位性工作者，除經營OnlyFans外，在Instagram和TikTok 上也擁有近100萬粉絲。1月她分手後，展開為期10天的巴黎療傷之旅，原先預計要和20個陌生男人睡，藉此忘記前任，最後睡了22人。

泰拉公布自己的性愛壯舉後，在網路上引起一陣謾罵，許多人罵她是「蕩婦」，還稱她的所做所為是「讓家族蒙羞。」泰拉對此表示，她早已習慣因為自己的工作性質遭受批評，但感覺這次被攻擊的原因，只是因為她是一名「坦承自己性經驗的女性。」她指出：「我試圖無視大部分的批評，但規模大到難以忽視。」

她認為，最不滿的是社會上的「男女雙標」：「如果是一個男人發布這段影片，他和他的朋友們會互相擊掌並為此歡呼。到了2024年，這種雙標仍然存在，真令人感到極其悲哀。」

美國國家醫學圖書館 的一項研究發現，年輕一代中，更多的性伴侶與男孩的同儕接受度呈正相關，但與女孩的同儕接受度卻呈負相關。

泰拉過去因發現繼父是自己的粉絲而暴紅，她還透露，她的前任知道她在分手後的行為，認為這很有趣。她強調：「性只是生活的一部分。我不認為這有什麼好羞恥的。我所愛的人了解我，也知道我在現實生活中是什麼樣的人，我的線上內容只是為了建立事業。」

她也表示，排山倒海的批評不會影響她與多人上床的慾望：「無論你喜歡與否，我都會繼續。」

「10天約炮22男」遭批蕩婦、讓家族蒙羞 成人網紅：社會真雙標

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