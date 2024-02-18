維吉尼亞女師勾引男學生 不交作業「改課後家訪」床單激留DNA

美國已婚女師坦承勾引14歲男學生。（取材自臉書／@Megan Jordan Swanson）

美國一名已婚女老師遭學生指控，疑似與班上同學保持不正當關係，多次放任對方散漫的上課態度不說，還多次溜進學生家中與其發生性行為，消息遭曝光後警方迅速介入調查，果然在少年的床單上發現女方的DNA ，本人也於日前坦承犯行。

綜合紐約郵報（NY Post）等媒體報導，事件發生在美國維吉尼亞州 匈牙利溪中學（Hungary Creek Middle School）；25歲的女老師梅根 （Megan Pauline Jordan）遭學生控訴與班上男同學有染，甚至多次溜進對方房間發生關係。

據匿名學生爆料，梅根在2022年至2023年的整整一年裡，不僅放任某一名男同學不交作業的散漫態度，還時不時有明顯的調情與挑逗行為，更多次溜進對方房間激戰；而消息也指出，在維持不倫關係的期間，梅根則是處於已婚狀態。

面對多向非法性行為指控，梅根於日前承認了自己的罪刑，檢察官泰勒（Shannon Taylor）聲明證實，甚至還在少年床單上發現她的DNA；稱被告於2023年6月被逮後拘留至今未獲保釋，判決聽證會將於5月20日舉行、最重將面臨50年刑期。

美女師勾引男學生！不交作業「改課後家訪」 床單激留DNA

TVBS新聞網