沖馬桶要不要蓋馬桶蓋？　美研究發現「這1壞消息」

許多人習慣在沖水時把馬桶蓋放下，防止髒污噴濺。（unsplash／Point3D Commercial Imaging Ltd）

上完廁所後沖馬桶，許多人有把馬桶蓋放下的習慣，希望藉此減少沖水時亂噴的細菌或髒汙等。不過，「美國感染控制期刊」近期一篇研究發現，其實沖水時馬桶蓋是否打開，從統計學上來看，馬桶表面、地板採集到的病毒數量並沒有差異，唯一有效的方法是直接對廁所進行消毒。

根據地鐵 報（Metro）報導，《美國感染控制期刊（American Journal of Infection Control）》上發表的一項研究發現，當人類糞便中存在諾羅病毒等微小顆粒時，蓋上馬桶蓋並不能減少浴室表面受到的汙染，數以百萬計看不見的病毒會被噴濺到空氣中，因為水流的力量很大，可以將病毒噴到距離馬桶5英尺（約1.52公尺）以外的地方。

該項研究發現，即使把馬桶蓋放下，這些微小的病毒仍然會從側面噴出來並懸壺在浴室周圍，進一步與人類接觸，想要減少病毒顆粒唯一的有效方法是直接對廁所、馬桶和浴室附近表面進行消毒。

研究指出，如果在沖水前直接在馬桶水中加入消毒劑，將可以大大減少這種病毒的交叉污染；此外，放下馬桶蓋的確可以減少細菌的傳播。因此研究人員建議民眾應該每周至少清潔廁所2次、使用消毒劑，以減少病毒等病原體的傳播。如果家中有人生病，或者是有腸胃前的患者，則更應該頻繁的進行消毒，並用消毒紙巾來清潔馬桶座和沖水柄等。

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