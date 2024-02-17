拿鐵換植物奶要加錢是歧視？ 他從Dunkin'被告談公平待客

圖為Dunkin'的咖啡產品；示意圖。（美聯社資料照片）

中華民國行政院前院長陳冲今（17）日指出，2015年金管會為保障金融消費者權益，避免2008金融海嘯重演，引行政程序法第165條為法據，訂定公平待客原則，用意良善，但各界對公平待客各有銓釋。

陳冲舉例，甜甜圈基本上是美國文化一部分，美國知名的甜甜圈品牌D牌（Dunkin'），在網站上公司號稱有2萬5000種點選咖啡 的方式，不論咖啡品種，添加各種口味諸如焦糖、椰子、香草、杏仁、藍莓等，是有許多選擇。今年初，加州有律師提出消費者團體訴訟，提告人因患乳糖不耐症，要求將咖啡中的牛奶去乳糖或更換為植物奶，D公司回應須加付0.5至2.15美元，不料引爆歧視 爭議。

美國自1990年起原即有身心障礙者法（Americans with Disabilities Act），即有名的ADA法，原意是為保護身心障礙者在就業 上免受歧視，其後因「障礙（Disabilities）」解釋範圍擴大，爭議糾紛也就不斷增加。這次官司號召約50人，賠償金額高達500萬美元，固然就一般人而言，一杯原加牛奶的咖啡，如改用黃豆、燕麥、椰子或杏仁奶等，需多付牌告所示0.5至2.15元不等的金額，無非是反映成本而有不同的售價，沒什麼歧視問題。但因消費者自稱是屬ADA法下病症的患者，不應因疾病而有不同的給付，主張受到歧視，目前類似案件已有多起，正由不同法院審理中。

陳冲表示，ADA立法原意，在使民眾不因疾病或身心障礙，在就業、就學、居住方面，遭受歧視或不公正待遇，如果沒有扭曲立法原意，只因規避食物中的敏感原或口味偏好，調整咖啡配方，視不同配方而有差別定價，談歧視似乎言重。不過原告律師主張，D公司僅於告示中周知，如對特定原料過敏，須告知服務人員，而就補救方式，則將imposing a surcharge。但ADA法律要求在協助身心障礙者去除問題時，不得有nondiscriminatory treatment，也不應要求附加費用，因此D公司已構成歧視，應負賠償責任。

陳冲說，如果D牌甜甜圈案件發生在台灣，因台灣也有類似的「身心障礙權益保障法」，該法第五條也涉及消化、新陳代謝方面的功能障礙，卻無關教育、就業的處遇，是否屬立法意旨所關切？是否造成交易次序紊亂？人際關係互信的解體？其實這也牽涉國人對不歧視與公平對待的解釋。

表面上，不歧視與公平待遇是一體的兩面，也涉及將道德提升至法律義務，類似問題，2015年金管會為保障金融消費者權益，避免2008金融海嘯重演，引行政程序法第165條為法據，訂定公平待客原則，用意良善，但各界對公平待客各有詮釋。

其實在早期，金融機構就將客戶基於風險、信用予以分類分級管理，純屬風險管理，無關歧視，KYC風行後，這種分類又更細緻。前述金管會的指導原則，八成內容「金融消費者保護法」已有含括，其餘條文也早散見於各金融法規，基本上只能算是彙總整理。唯二有關公平或歧視的規定，應是提及財務弱勢或高齡客戶的宣示性條文，而行政程序法第165條早已言明只是行政指導，所以公平待客規定，應該只是金管會努力保護消費者的象徵，希望不會衍生類ADA的後遺症。

陳冲認為，甜甜圈咖啡依不同添加食材而有差別訂價，其他行業公平待客，其實依法執行應該就夠了，公司治理不也要求對全體股東要Equal Treatment（平等待遇）？