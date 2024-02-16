不只晚安小雞…這位中年網紅做蠢事博關注 判2年4個月

日本一名男子在牛丼連鎖店捧著紅薑狂吃，還拍片放上網；被控妨礙業務、損壞財物等罪名，判刑2年4個月。圖／取自X「爆サイ.com【公式】ツイッター@bakusai_com」

網紅「晚安小雞」和「阿鬧」在柬埔寨自導自演遭凌虐等造假影片，遭柬國西哈努克省初級法院判刑2年。該起案件登上各國媒體版面，演變成國際新聞。日籍媒體人矢板明夫在臉書 「矢板明夫俱樂部」表示，這兩天台灣和日本 的網紅接連出事，受到了關注。也讓人想到，最近的自媒體熱潮，對社會可能造成的負面影響。

矢板明夫表示，柬埔寨的法院將兩名台灣網紅以刑法煽動製造社會動亂罪，判處了2年有期徒刑。這兩人為了拍片賺取流量到柬埔寨，拍攝了被搶劫及毆打的虛假影片，被柬埔寨警方抓到。這兩人的行為不僅欺騙自己的觀眾，還損害柬埔寨的國家形象，也可能影響柬埔寨觀光 業者的生計。

矢板明夫表示，晚安小雞和阿鬧的行為也違反台灣的法律，刑滿被柬埔寨驅逐出境以後，回到台灣可能還要繼續接受台灣法律的制裁。

幾乎同一時間，日本也發生了類似的事情。矢板明夫表示，日本大阪一名中年網紅，在牛丼連鎖店用自己用過的筷子直接夾取公用容器內的紅薑狂吃，並拍片放上網；下場是被控妨礙業務、損壞財物等罪名。15日法院判決結果出爐，這名網紅被判刑2年4個月，協助拍影片的朋友也判罰款日圓30萬元(約合2000美元)。

台灣和日本的網紅接連出事，矢板明夫表示，其目的都是為了拍出和別人不一樣的影片，來賺取觀看數。說白了，就是為了賺錢。

矢板明夫表示，在過去，一個人要想在社會上擁有一定的影響力，必須經過長年的學習知識、積蓄經驗，然後不停地發布有見地的意見，才能夠一點一點地受到社會信賴、增加影響力。

但是，在今天的自媒體時代，矢板明夫表示，很多人都可以不經過任何努力，靠一些偶然的因素，就在極短的時間內成名。這些人由於沒有足夠的知識或內涵等根基，為了持續被關注，就容易做出一些離譜的事情。