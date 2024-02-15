法國人看電影「不愛字幕更愛配音」文化歷史、英文能力是原因

法國觀眾比較喜歡影視的法語配音版，原因不僅在於語言能力，也與法國百年來文化政策有關，習慣已養成。但隨著年輕人對外交流增加，界線開始鬆動。圖為之前上映的電影「拿破崙」。(中央社)

打開電視，「六人行」影集全講法語；院線片也總有原音版和法語版供選擇。整體而言，法國人看影視作品時不愛聽原音加字幕，法語配音版更獲青睞。除英語能力外，近百年的習慣也是原因。

世界很多國家，無論是在電影院 或電視上，電影和影集播出時都是原音搭配字幕。但在法國，卻有將外語片製作成法語配音版的文化習慣。尤其在電視上，不管是「辛普森家族」或李奧納多主演的「華爾街 之狼」，全部都是法語配音。

法國大型電影院或連鎖影城中播映的院線片，也會同時播放原音字幕版（VOST）與法語配音版（VF），供觀眾選擇。

根據法國國家電影與動畫中心（CNC）的數字，2021年在法國電影院上映外語影片，只有29%的入場觀眾選擇原音版。且至少過去10年來趨勢皆大致相同。

巴黎人報（Le Parisien）14日報導，國際教育機構英孚教育（Education First）2023年英文能力排行，法國在34個歐洲國家中排名30，平均英文水準幾乎吊車尾，因此法國影院仍以法語配音版為主流似乎也不令人意外。

但語言不是唯一原因，現象形成的背景要從一世紀前說起。1929年，有聲電影問世。3年後，國族主義席捲歐洲，法國政府規定，在境內播放的外國電影皆須為法語配音。

電影史教授巴尼耶（Martin Barnier）向「巴黎人報」指出，1930年代末，觀眾已經習慣由法國演員配音的外國電影，只有幾間電影院有播放原音版電影的許可。1960年代電視普及，更加速法語配音的傳播。「聽美國影星約翰韋恩在西部片中講法語也習以為常」，巴尼耶說。

加上「法國文化例外」的原則，即保護法國文化藝術不被其他文化侵襲的政策，配音產業在過去數十年間蓬勃發展。法國詮釋藝術家工會（SFA）成員沙林傑（Joachim Salinger）表示，法國擁有全球最好的配音品質，產業鏈完善，享譽國際。

沙林傑表示，配音是使影視作品「普及化」的大功臣，不覺得配音會「改變作品」，同時表示原音和配音並不站在對立面。

他認為，「小朋友需要配音，有些觀眾閱讀的能力也無法讓他們快速閱讀字幕。若沒有配音版，觀眾可能會減少40%到80%」。

Netflix 法國觀眾 也愛看配音版

過去10年，影音串流平台興起，觀眾可自行選擇音訊語言，進一步推動配音產業。去年Netflix也向法國廣播電台（Radio France）證實，「多數法國觀眾都選擇節目的配音版本」。

人工智慧（AI）未來將成為配音業的一大挑戰。工會因此於1月發起「別碰我的法語版」線上連署，要求文化部明令須由真人配音，已有逾2萬5000人參與。

然而，原音版和配音版的受歡迎程度也出現城鄉差距。巴黎人報指出，巴黎市影院會以原音版為主；郊區影院則多以配音版為主。

法國藝術和獨立電影協會（Afcae）負責人歐巴戴亞（David Obadia）指出，儘管巴黎以外影院的原音場次逐漸增加，但巴黎和郊區確實存在差異，而真正原因難以斷定。

他分析，巴黎觀眾更習慣原音版，郊區則上映更多配音版。郊區大部分觀眾可能沒有聽外語同時看字幕的習慣，所以會選擇配音版。換言之歐巴戴亞認為，這是習慣問題。

歐巴戴亞說，這個過去壁壘分明的界線如今已鬆動，尤其年輕人更習慣聆聽外語。歐巴戴亞也在自己作為策展人的幾間劇院推動原音版，「要加強影視教育，讓大眾從小就習慣原音，給予他們方法和教育，觀眾自然會形成」。