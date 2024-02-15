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AI大潮起 黃仁勳、蘇姿丰等富豪今年身價飆漲幾乎全仗它

編譯季晶晶／綜合外電
AI類股大漲，輝達執行長黃仁勳（圖）和超微執行長蘇姿丰等全球最富裕人士今年身價暴漲幾乎全仗它。（路透）
AI類股大漲，輝達執行長黃仁勳（圖）和超微執行長蘇姿丰等全球最富裕人士今年身價暴漲幾乎全仗它。（路透）

隨著AI概念股大漲，輝達（Nvidia）市值超過了亞馬遜和Alphabet，使該公司創辦人黃仁勳的財富水漲船高；輝達競爭對手超微（AMD）的執行長蘇姿丰，也因為超微股價過去一年翻了一倍，致身價暴漲至12億美元。AI熱潮不僅主導股市，也是全球最富裕人士今年積累更多財富的主因。

全球前500大富豪裡，有30位至少要把部分財富歸功於彭博全球AI指數（Bloomberg Global Artificial Intelligence Index）所追蹤的公司。今年迄今為止，他們對那些公司的持股使其淨資產增加1240億美元，占彭博億萬富豪指數財富增長總額的96%。

最大贏家包括黃仁勳和祖克柏，祖克柏創立的Meta Platforms連續第二年在標普500指數的表現排名第二，僅次於輝達。另外，巴爾莫（Steve Ballmer）把握住微軟與OpenAI合作後營收成長看旺的契機，而戴爾（Michael Dell）身價飛升則有部分原因在於戴爾（Dell Technologies）和博通（Broadcom）的AI布局。

這波浪潮新捧出來的億萬富豪不只蘇姿丰一人： 美超微（Super Micro Computer）共同創辦人梁見後今年身家暴增兩倍到62億美元，因為他公司股票的報酬率高於其他AI類股。Palantir Technologies聯合創辦人卡普（Alex Karp）的淨資產為28億美元，因為這家AI軟體公司上周發布亮麗財報，股價一日內猛漲31%。

還有些億萬富豪間接受益。例如，軟銀集團創辦人孫正義今年淨資產增加37億美元，因為安謀財報顯示AI支出促進該公司銷售後，安謀股價在三個交易日裡上漲近一倍。軟銀持有安謀90%的股份。

但AI類股的漲幅大到讓人質疑能否持久。美國銀行（BofA）策略師Michael Hartnett本月稍早表示，投資人對科技股的追捧開始像是網路泡沫了。

AI 輝達 安謀

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