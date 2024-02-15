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5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

記者劉小川／台北即時報導
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

新的龍年開始，讓人總是感到充滿新的希望、機遇。在傳統文化傳統中，龍被象徵著祥瑞，更是期許著龍年可以繁榮昌盛的美好。

對於星座中，有5個星座在龍年注定財運亨通、福氣滿滿，準備迎接祥瑞的龍年，更重要是迎接貴人步步高升，好運連連。

射手座

射手座天生的個性就是比較熱情、樂觀，對未來許多事情，都充滿著好奇心，導致射手天生就是一個冒險家，喜愛探索。在龍年中的射手座，財運將會得到有感提升，尤其在事業上，漸漸地感受到順遂，並且有著貴人的相助，對於自己事業上也是事半功倍。迎接著這樣的喜氣，準備展翅高飛的射手座，千萬別錯過這樣的機會，也要懂得拓展自己的人脈，才能獲取更多的商機。但要切記，金錢盡可能運用在刀口上，才能讓這財運持續恆長。

水瓶座

水瓶座的人通常有著豐富且創新的獨立思考能力。喜歡追求自己的夢想與理想的水瓶座，在龍年中事業將迎來重大的突破，得到貴人的支援，將能使自己的目標越來越近。投資理財方面，也能夠得到不錯的回報，但要謹慎地對待這樣的冒險。水瓶座在龍年要注意的是，人與人之間的合作關係，這也是財富增長的主要關鍵，所以在人際關係上也要多多注意，才能共同創造更多的機會跟金源。

天秤座

天秤座追求和諧與美感，重點是還擅於社交，可說是人見人愛的星座。在龍年的天秤座，人際關係中，會得到與事業有關的貴人相助、並且支持，如果天秤座想要追求職位、機會，這時期是最佳的。在財運方面天秤座則是要小心理財投資「勿貪」，不要抱著投機取巧的心態，只要求穩定豐收，就可獲得回報。

巨蟹座

巨蟹座天性善良、溫暖，對家庭也有著極強的責任心。龍年的巨蟹座在事業上會有比較多貴人的幫助，家庭也將成為事業成功很重要的背後支持者，所以在家庭上也會給予巨蟹座更多的幫助。透過穩健的理財、投資規畫，巨蟹座有望在這一年裡的財富，大幅成長。同時，巨蟹座也要善用與別人合作的關係，為自己的財富創造更多的機會，創造共贏。

摩羯座

摩羯座以踏實、穩健的方式追求生活。龍年裡的摩羯座，迎來一波事業的高潮，有著貴人的支持下，雖然在事業上面對各種的挑戰，但依舊可以迎刃而解。財運方面，摩羯座主要是掌握好投資的時機，不要怕冒險，但要有謹慎的意識。透過同儕的優秀合作，可以迎來更多的發展機遇。

投資

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