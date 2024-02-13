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泰勒絲現身超級盃破收視紀錄 觀看人數僅次阿波羅11號登月

編譯中心／綜合外電
泰勒絲（右）見證酋長隊邊鋒男友凱爾西在超級盃賽後相擁。（路透）
泰勒絲（右）見證酋長隊邊鋒男友凱爾西在超級盃賽後相擁。（路透）

美式足球聯盟（NFL）的2024年超級盃決賽11日開打，估算共吸引1億2340萬人觀看賽事轉播，比去年增加7%，打破超級盃的收視紀錄，更成為僅次1969年阿波羅11號登陸月球，最多人觀賞的轉播節目。

哥倫比亞廣播公司（CBS）公布初步收視數據指出，共約1億2340萬人透過電視與串流媒體平台，觀看堪薩斯市酋長隊擊敗舊金山49人隊的超級盃比賽，締造超級盃收視紀錄新猷，也是該公司自1998年來最多人觀看的季後賽事。

其中，1.2億名觀眾透過CBS電視網與派拉蒙+（Paramount+）串流服務觀戰。尼爾森也指出，約2億24萬人透過所有通路觀看至少部分賽事內容，比去年增加10%，也創新高。CBS表示，尼爾森的最終收視數據將於13日公布。今年超級盃除了賽事精彩，堪薩斯市酋長與舊金山49人互有領先，還進入延長賽。

向來備受矚目的超級盃中場演出，今年由男歌手亞瑟小子(Usher)領軍，率Alicia Keys、Will.i.am等衆多歌手助陣，不過聲勢似乎都被流行樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)蓋過。

泰勒絲見證酋長隊邊鋒男友凱爾西（Travis Kelce）擊敗49人隊。根據市場調查公司Numerator問卷結果顯示，約20%受訪者稱因為泰勒絲而支持肯薩斯城酋長隊；也有34%受訪者同意她的出現，分散了有關賽事的注意力，另有34%受訪者不同意此說法，32%受訪者則保持中立。

超級盃 泰勒絲 舊金山

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