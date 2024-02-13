領福袋這樣用可討吉利 民俗專家提醒舊福袋不要亂丟

過年期間，總統、副總統、縣市首長或宮廟都會發放專屬的福袋、小紅包，許多內附一元硬幣，象徵「一元復始」，因限量常讓民眾排隊領取收藏。（總統府提供）

14日是農曆新年的初五開工日，但民俗專家指出，今年初五日子不夠漂亮，不適合開工開市，初六開工較好，也建議民眾既然開工了就開始工作，不要只是拜拜做儀式就把門關上繼續放假，開工後朝氣蓬勃才有好的開始。

農曆新年裡初五是開市日，民俗專家蒲慶峰說，今年的初五是大耗月破日，忌祈福、嫁娶、納財、開市及安葬等，諸事不宜，建議不如選在初六開市開工，上午7點到下午1點都是不錯的時辰，宜祭拜沒有其他沖煞。開工開市祭拜可準備糖果餅乾，發粿、湯圓各三碗代表地利、人和，也可備4種水果像是香蕉、鳳梨、橘子、棗子等有招人來的諧音都很適合。

蒲慶峰指出，有的人未必在開工開市日就開始工作做生意，僅拜拜就繼續放假，但建議拜完就確實把門打開，好好迎接客人、認真工作，才能迎來財神。

過年期間，總統、副總統、縣市首長或宮廟都會發放專屬的福袋、小紅包，許多內附一元硬幣，象徵「一元復始」，因限量常讓民眾排隊領取收藏。

蒲慶峰說，能夠當到縣長甚至總統表示是有福氣的人，拿到他們的福袋等於借他們的手氣送福給民眾，建議可放在抽屜、金庫或是隨身放在錢包裡等都可以，討得吉利；但福袋不能和家中神明放在一起，「神明是要賜福給信眾，一般人不需要將福氣給神明。」

今年迎來龍年，舊的福袋如何處理較恰當？蒲慶峰建議可以將福袋內的硬幣收起來存在存錢筒或是拿去存在銀行，千萬不要丟棄或是資源回收。