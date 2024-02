印尼 萬隆市10日的一場足球 比賽中,一名34歲的球員被閃電擊中後不幸身亡。

據當地媒體報導,這起「天災」在比賽開始後約15分鐘,從影片可見一名球員被閃光擊中,然後倒在地上。當時天空烏雲密布,但沒有下雨。

儘管醫療人員立即做出反應,這位足球員還是因傷勢過重不治。他的胸部有紅黑色傷口,防滑鞋起火,球衣也破了。

這是12個月內第二次有球員在印尼被閃電擊中。另外一起例子中的球員在被閃電擊中後心臟驟停,失去知覺20分鐘。

In Indonesia, a footballer dies after being hit by lightning during match. pic.twitter.com/70pPDp2472