貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

亞馬遜創辦人貝佐斯。(美聯社)

亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）上周賣了20億美元股票，一個附帶的好康是：不用繳州稅。

CNBC網站報導，貝佐斯去年在Instagram上宣布他要搬離住了近30年的西雅圖，遷往邁阿密，原因是要就近照顧父母，而且也能離他的太空探索公司Blue Origin的火箭發射地更近一些。不過時間也說明了另一個原因：納稅。

西雅圖所在的華盛頓州 在2022年實施一項新的稅制，將對賣出股票或債券超過25萬美元的資本利得徵收7%資本利得稅。華盛頓州不徵收個人所得稅，因此上述新稅制代表會是貝佐斯在賣掉股票時首度面臨要繳納州稅的新稅法。

從1998年開始，這20多年來，貝佐斯幾乎每年都會賣掉數十億美元的亞馬遜股票，以便為他的慈善事務、Blue Origin太空公司提供資金。近期，貝佐斯豪砸5億美元打造奢華巨型遊艇、與未婚妻桑契斯（Lauren Sánchez）買了一棟又一棟的豪宅，也需要他賣股籌資。

在2022年，華盛頓州的新稅法生效後，貝佐斯停止賣股票，他在2022年或2023年沒有賣出任何亞馬遜股票，只有在去年底捐贈2億美元的股票。

不過在搬到邁阿密後，貝佐斯恢復賣股行動。根據一份上周提交給美國證管會的文件，貝佐斯啟動一項預先安排的售股計畫，要在2025年1月31日前賣掉5000萬股股票。以12日股價計算，這價值超過87億美元。

佛羅里達州沒有徵收州級所得稅或對資本利得課稅，因此貝佐斯上周賣了20億美元股票，比居住在華盛頓州，節省了1.4億美元；若未來一年要賣出5000萬股，他將省下至少6.1億美元的資本利得稅，而這還是假定亞馬遜股價持平的狀況來計算，如果亞馬遜股價繼續上漲，那麼他省下的稅額將更高。

換句話說，把這些從華盛頓州搬遷到佛羅里達州所省下的稅費，拿來支付他的長達417英尺（127公尺）的超級遊艇，都還綽綽有餘。

另外，貝佐斯還耗資1.47億美元在有「億萬富豪村」之稱的印度河島（Indian Creek Island）買了兩座豪宅，而且仍在物色島上另外三座豪宅。在該島上居住的其他名人包含美式足球明星湯姆布雷迪（Tom Brady）與億萬富豪投資人艾康（Carl Icahn）。邁阿密的房仲表示，貝佐斯可能拆除這些房子並且建造新房，這些新宅的總成本可能超過2億美元。