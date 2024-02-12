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過年狂吃變胖 教練提醒居家3動作 有空就動消肥肉

記者劉小川／台北即時報導
年假在家沒事就可以練深蹲。（取材自pexels）
年假在家沒事就可以練深蹲。（取材自pexels）

春節期間許多人有著不少聚會，跟著親朋好友聚餐，不僅吃下各種年菜，甚至還狂嗑零食，甚至亂喝各種飲品，不知不覺間都攝取大量的卡路里。許多年菜吃起來美味，但其實卡路里超高，譬如佛跳牆、東坡肉、紅燒蹄膀、炸年糕，可能過個年，都胖了好幾公斤。

如果無法少吃，那麼就讓身體多動吧！World Gym特別分享3個動作，年假在家，有空就動，才有機會消除肥肉，而且輕鬆就能在家做。

一、深蹲

這動作是基本的訓練動作，只要雙腳張開略寬於臀部，挺胸並收緊核心，慢慢將臀部網下堆，直到大腿平行於地板，然後停留1～2秒後，再回到起始位置，要特別注意是，頭部與頸椎呈一直線，才不會用力錯誤。

二、伏地挺身

這也是基礎的訓練動作，特別能鍛鍊肌肉與核心，只要俯臥於地面，雙手撐地，腳尖著地，切記身體要打直，然後向下到身體與地面水平即可，過程中要注意上與下的速度，各約兩秒，並要調整呼吸自然。

三、波比跳

這是可以快速消耗熱量的動作，雖然做起來累，但卻很有效，一開始以站姿為主，雙腳與骨盆同寬，然後雙膝微彎，吸氣後下蹲至大腿與地面平行，膝蓋與腳尖為同方向，然後雙手置於前側地板上，成四足姿，雙腳向後跳，再回到四足姿，利用雙手推至蹲姿後，雙腳向上跳再配合雙手向上延伸，回到起始姿勢、重複動作。

伏地挺身可以鍛鍊肌肉。（取材自pexels）
伏地挺身可以鍛鍊肌肉。（取材自pexels）
波比跳能快速消耗熱量。（取材自pexels）
波比跳能快速消耗熱量。（取材自pexels）
伏地挺身可以鍛鍊肌肉。（取材自pexels）
伏地挺身可以鍛鍊肌肉。（取材自pexels）

上一則

過年不發胖 做好4件事 聚餐可大吃、親戚驚訝變年輕

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