剛果返美旅客攜「猴子木乃伊」遭查獲 坦誠想要吃野味

海關與邊境保護局9日證實，波士頓洛根國際機場K9警犬在剛果返美旅客隨身行李查獲4隻猴子木乃伊(圖)，總重將近4公斤。(取材自X@CBP)

英國衛報和波士頓 25新聞（Boston 25 News）報導，美國海關與邊境保護局9日證實，波士頓洛根國際機場K9警犬在一名剛果返美旅客隨身行李查獲4隻猴子木乃伊，隨後該旅客坦誠是自己要吃的野味，總重將近4公斤。

美國海關與邊境保護局發言人畢塞特（Ryan Bissette）11日聲明，今年1月8日，一名從剛果返回波士頓的旅客申報隨身行李裝有魚乾，可是過海關時遭K9警犬巴弟（Buddey）嗅出不對勁，細查之下發現竟然是4隻經過脫水處理的猴子屍體，隨後該旅客才坦誠是自己要食用的野味。

海關與邊境保護局9日證實，波士頓洛根國際機場K9警犬(圖)在剛果返美旅客隨身行李查獲4隻猴子木乃伊，總重將近4公斤。(取材自X@CBP)

由於防範疾病傳染，野生動物生肉及其微加工肉品又被稱為「叢林肉」，也就是「野味」，在美國是被禁止的。

美國海關與邊境保護局地方主任卡拉維亞（Julio Caravia）表示，「將叢林肉帶入美國可能造成的威脅確實存在」，「叢林肉可能含有致病病菌，包括伊波拉等病毒。」

畢塞特透露，當局並未因這些猴子對該旅客提起指控，不過他的所有行李都已經被扣押，美國疾病管制暨預防中心也把將近9磅的叢林肉標記作銷毀處理。