職業美式足球 聯盟NFL年度冠軍賽超級盃 今天由衛冕的酋長隊大戰49人隊,雙方4節打完平手進入延長賽後,酋長在四分衛馬霍姆斯領軍下以25:22險勝。

前國務卿喜萊莉柯林頓(Hillary Clinton)發文「恭喜泰勒絲 男友以及酋長隊」,被X平台網友笑稱凱爾西(Travis Kelce)不配有名字。

泰勒絲和凱爾西戀情曝光,成了娛樂圈與體育圈的熱門話題,泰勒絲上週末在葛萊美頒獎典禮締造紀錄,成為史上第一位4度拿下最大獎最佳年度專輯獎的歌手。凱爾西早前談到泰勒絲時說:「她的表現令人難以置信。她正在改寫歷史。我告訴她,我必須履行承諾,我也得把獎盃拿回家。」

Hillary Clinton after the Chiefs’ #SuperBowl win:



“Congratulations to Taylor’s boyfriend” pic.twitter.com/h63U5pOsnw