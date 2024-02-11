「機密特務：阿蓋爾」蟬聯北美票房冠軍「麗莎的科學怪人」衝第2

亨利卡維爾（右）在「機密特務：阿蓋爾」有不少動作演出。（圖／UIP提供）

「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）在最新一期北美周末票房排名中蟬聯榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月11日的電影市場數據，39部影片北美周末票房（2月9日至11日）報收約3712萬美元。

「機密特務：阿蓋爾」第二個上映周末票房環比下跌62.8%，以約650萬美元保住本期北美周末票房排行榜冠軍席位。儘管在主要電影網站評分低開低走，這部驚悚動作片自2日亮相以來穩居北美單日票房榜首。目前該片北美累計票房約2881萬美元，總票房約6015萬美元。

9日上映的恐怖喜劇片「麗莎的科學怪人」（暫譯，Lisa Frankenstein）是本輪北美周末票房十強中唯一上榜新片，以約380萬美元首映周末票房摘得亞軍。該片開畫反響平平，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分48、爛番茄新鮮度49%（114評），CinemaScore打分為B。

「麗莎的科學怪人」新片進榜。（美聯社）

驚悚動作片「蜂刑者」（The Beekeeper），以約347萬美元周末票房蟬聯榜單季軍。自1月12日上映以來，該片北美累計票房約5473萬美元，總票房約1.34億美元。

「旺卡」（Wonka），以約313萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位。這部奇幻歌舞喜劇片北美累計票房現約2.05億美元，總票房約5.88億美元。

「 蜂刑者」北美票房第三名。（美聯社）

隨著放映影院數量較大幅度減少，兩部入圍 第96屆奧斯卡獎 最佳影片角逐的電影此番排名有所下降。喜劇劇情片「美國小說」（American Fiction）以約133萬美元周末票房列本期榜單第9名，總票房現約1786萬美元。科幻喜劇劇情片「可憐的東西」（Poor Things）以約113萬美元周末票房居榜單第10位，目前北美累計票房約3028萬美元、總票房約8118萬美元。

此外，動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）、愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）和改編自2004年同名電影和百老匯 音樂劇的新版歌舞喜劇片「辣妹過招」（Mean Girls）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。