墨汁不但是保命工具 研究發現：烏賊可用墨汁「求愛」

針烏賊。（取材自微博）

烏賊碰到捕食者襲擊時通常會噴出墨汁逃生。日本 研究人員發現，對於針烏賊來說，墨汁不但是保命工具，也能幫助它們「求愛」。該研究有助於理解各種動物的交流方式。

日本東京大學日前發佈新聞公報說，該校研究人員帶領的一個團隊發現，雄性針烏賊在求偶展示時會噴出墨汁使周圍背景顯得黑暗而單調，以便襯托它們明亮的體色，讓求偶展示在視覺上更為醒目。

雄性針烏賊擁有一對明顯很長的腕足。研究人員觀察雄性針烏賊的求偶行為時發現，它們會長時間、有規律地重復一些求偶行為，包括用長腕足觸摸雌性的背部，噴出小的墨汁團。在求偶的高潮，雄性會噴出墨汁，染黑周圍背景，之後伸展開白色的身體展示。研究人員認為，墨汁使周圍環境變暗，背景變得均一，起到讓求偶展示更顯眼的效果。

此外，雄性針烏賊比雌性擁有更大的墨囊。研究人員認為，這是因為大面積噴黑背景需要使用很多墨汁。用墨汁來求愛的行為能提高繁殖成功率，為了適應這一點，雄性針烏賊進化出了相對更大的墨囊。

公報說，該研究發現針烏賊將本來用於避免被捕食的墨汁轉而用於繁殖行為，顯示了針烏賊具有較高的靈活性。該研究揭示了動物用信號傳遞的新的進化過程，有助於理解各種動物的交流方式。

該研究成果近日發表在英國《生態與進化》期刊上。