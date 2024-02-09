台網紅貓「非常重」回家了 本名和實際體重曝光

英國短毛貓「非常重」的本名是「吐司」，飼主為牠開設IG，目前近千名粉絲追蹤。圖／取自IG「_toast_very.heavy__」

新北市海山警分局江翠派出所日前在臉書 社團「我是板橋人」張貼一隻走失貓的訊息，特徵部分寫「非常重」，逗笑網友，昨天「非常重」已順利由飼主領回。Dcard論壇（ https://www.dcard.tw/f/pet/p/254633990?ref=ios）有網友表示，「非常重」的本名是「吐司」，並強調「不是阿嬤養的」。

一名網友在Dcard發文「非常重本名吐司」，他表示，「非常重」貓貓本名是「吐司」，是他的朋友養的貓，「不是阿嬤養的」。品種是英國短毛貓，快滿1歲了，實際體重6公斤，「沒有到非常重啦」。

他表示，「吐司」是一隻很有個性的貓貓，「帶牠出去玩，會故意跑給你追」，非常調皮。7日清晨4時30分，飼主的男友回家時還有看到貓，推測「吐司」是從大門跑出去，跑到樓上鄰居家陽台。而陽台是開放式的，非常感謝好心的鄰居還有派出所的警員們幫忙尋回貓咪。「吐司」本來就住在板橋。