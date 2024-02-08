我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

迎龍年除夕圍爐有禁忌 廖大乙提醒「5大必丟」防破財

記者賴香珊／南投即時報導
除夕夜圍爐示意圖。（本報資料照片）
除夕夜圍爐示意圖。（本報資料照片）

9日是除夕，也是年前大掃除的最後一天，台灣民俗專家廖大乙提醒，圍爐前有些禁忌要注意，像是「5大必丟」破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子和來歷不明的佛像，年夜飯吃魚，頭、尾別吃才能「有頭有尾」，寓意不好的菜色盡量避免上桌。

廖大乙指出，過年前大掃除，維持居家整潔，更掃掉過去一年的陰霾和不如意，但在除夕圍爐前的除舊布新，必須大刀闊斧，破舊、破爛之物就別留，尤其是破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子和來歷不明的佛像，扔了才能去霉氣，防止破財。

民俗上，「飯碗」象徵工作，「丟飯碗」代表失業，所以整理住家時，若發現家中的碗有缺口或裂紋就趕快丟掉，別又放到新的一年，以免影響運勢；而家中留「破鞋」，恐導致好運無法進入家宅，因此將破鞋扔掉，財神爺及貴人也才能進家門。

而衣服代表「衣祿」，與財運息息相關，身穿破爛衣猶如乞丐，存不下錢，也留不住錢，因此丟棄，以免破財；此外，壞掉的椅子帶陰氣，來歷不明的佛像因不知從何而來，供奉的是神或鬼都搞不清楚，因此建議丟掉或燒化掉最為妥適。

廖大乙也說，除夕圍爐時的年夜飯，菜色上最忌諱的就是「芹菜花生炒魷魚」，「芹菜」象徵勤勞、勤快，但工作辛勤卻發（花）生「炒魷魚」，諧音很不吉利；還有，麻婆豆腐（滿臉全豆花）及山蘇（三輸）也不妥，盡量別上桌，能避就避。

此外，過年常見菜色「全雞」代表全家團圓和樂、「魚」象徵年年有餘，但吃雞、魚時，其頭、尾及雞屁股都別吃才能「有頭有尾」；另，除夕夜要留意晚上11時前點亮家中各房間的燈火，不要有暗房，並點亮到大年初一，光明迎接青龍年。

破鞋示意圖。（本報資料照片）
破鞋示意圖。（本報資料照片）

上一則

環保新選擇 竹衛生紙漸受歡迎

延伸閱讀

健康篇╱圍爐健康吃 減少純肉年菜

健康篇╱圍爐健康吃 減少純肉年菜
習俗篇／想好運除夕10大禁忌別踩 觸犯恐「又衰又窮」一整年

習俗篇／想好運除夕10大禁忌別踩 觸犯恐「又衰又窮」一整年
年夜飯也要「龍」氣沖天 除夕必點菜色一次看 這道「青龍臥沙灘」60秒端上桌

年夜飯也要「龍」氣沖天 除夕必點菜色一次看 這道「青龍臥沙灘」60秒端上桌
西來寺 春節元宵迎新禮佛 備停車位與交通車

西來寺 春節元宵迎新禮佛 備停車位與交通車

熱門新聞

農曆新年將至，不少民眾已定好新的一年衝刺事業的目標；示意圖。（取材自Unsplash＠Hunters Race）

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024-02-05 21:57
示意圖。（Unsplash／Alexander Grey）

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

2024-02-02 03:30
阿爾蒙特和三名辣妻相處融洽，生活中情趣滿滿。（截圖自Instagram@/mazayahlegend）

「多重伴侶的美好?」四人行家庭養11小孩 辣妻們都叫他國王

2024-02-01 02:42
來自美國的女牙醫日前在牙買加機場出現脫序行為。（影片截圖）

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

2024-02-03 20:40
在感情方面，12星座中誰最在乎對方財力？示意圖。(取材自Ingimage)

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

2024-02-06 20:49
澳洲一名女子表演用下體吹直笛。（翻攝自X）

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

2024-02-03 19:04

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」