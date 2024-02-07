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北非最古老腳印 摩洛哥10萬年前人類足跡出土

中央社／摩洛哥6日電
考古學家在摩洛哥發現80個約10萬年前的人類腳印，據信是北非最古老的人類腳印。（截圖自「自然」期刊網頁nature.com）
考古學家在摩洛哥發現80個約10萬年前的人類腳印，據信是北非最古老的人類腳印。（截圖自「自然」期刊網頁nature.com）

考古學家在摩洛哥發現80個約10萬年前的人類腳印，據信是北非最古老的人類腳印。

摩洛哥、西班牙、法國與德國的考古學家在丹吉爾（Tangier）南方約90公里的拉拉赫市（Larache）沿岸發現這些腳印，這些足跡可能是由5名智人留下，其中包括小孩。

利克薩斯拉拉赫（Lixus Larache）考古遺址的研究員阿拉斯．塞德拉蒂（Anass Sedrati）告訴法新社：「這群（智人）當時穿越海灘走向海洋，可能是在尋找食物與貝類。他們可能是漁夫或採集者」。

研究人員說，這些腳印是全球保存最完好的人類蹤跡之一，也是北非與地中海南部最古老的足跡。他們的研究報告1月發表於科學期刊「自然」（Nature）。

法國南布列塔尼大學（Universite Bretagne Sud）率領的研究人員說：「這些人類足跡是在2022年7月一場實地考察中發現的，是海岸線巨石起源與力學科學研究計畫的一部分」。

2017年，科學家在摩洛哥西北部發現了可追溯至30萬年前的智人遺骸，這項突破使得人類起源往前推了約10萬年。

阿拉斯．塞德拉蒂說，拉拉赫找到的這組足跡進一步證明了這個地區在人類歷史上的重要性。他並指出他們也發現了動物蹤跡。

研究計畫負責人蒙塞夫．塞德拉蒂（Mouncef Sedrati）告訴法新社：「我們必須保留這個了不起的遺址，即便面臨海平面上升與風暴的威脅。」

他說：「隨著沉積物遭到侵蝕，還會發現其他足跡」。

「屆時，追蹤侵蝕狀況進而發現新的線索將會是很有趣的事，因為會取得更多細節來了解居住在這個海岸的智人」。

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