失蹤40年早被宣告死亡 77歲翁「死而復生」求助警找回家路

羅姓老翁身上沒有任何身分證件，只隨身帶著一張受戒證書。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台灣一名77歲的老先生前晚到新竹縣關西分駐所求助，因為快過年想回家團圓，卻找不到家的位置。員警原以為老先生是失智走失，沒想到警政系統上卻找不到任何他的資料，經過排查赫然發現老先生早就被宣告死亡20多年，經過地方耆老指認，才終於釐清他的身世。

關西分駐所指出，77歲的羅姓老翁5日晚間9時突然走進派出所內向值班員警求助，但身上沒有帶任何身分證件，只有一張寺廟受戒證書，上頭卻也沒有記載任何關於羅老翁的身分資料記錄，加上老翁患有重聽和口齒不清溝通困難，就連員警都一時沒有辦法。

警員王冠捷 、吳封旻從老翁含糊的言語中大致了解他自稱離家40年，為了進一步了解老翁身分幫他回家，乾脆改用手寫方式與其交流，終於明白老翁稱家就住在關西鎮的南山里，但根據老翁提供的姓名，卻找不到關於他的戶政資料。

員警索性直接聯繫南山里的地方耆老，詢問是否有羅姓人家，果真找到一戶，且聯繫上羅家人，居然正好就是老翁的弟弟們，但弟弟聽聞哥哥跑到派出所求助都感到不可思議，因為印象中家人早就在24年前為失蹤的哥哥宣告死亡。