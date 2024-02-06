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12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

聯合新聞網／ 即時報導
在感情方面，12星座中誰最在乎對方財力？示意圖。(取材自Ingimage)
在感情方面，12星座中誰最在乎對方財力？示意圖。(取材自Ingimage)

在與人交往、相處時，現代人或多或少都會在意對方經濟條件如何，有些人知道了也不會太放在心上、有的人則會明顯表現出自己的喜惡。近日，日本網站《占いTV》就依據12星座的性格，分析各星座在與他人相處時，誰最在乎對方的財力。

第1名金牛座

物欲較強的星座，對於金牛座來說，「金錢」是不可或缺的存在，有錢人對他們而言頗具吸引力；反之，沒有財力的人在他們眼中毫無魅力。

第2名處女座

擅於分析的處女座，若是發現對方沒錢，不會等待感情逐漸變淡，而是會認真分析兩人的現況及未來後，火速做出決定。例如，處女座發現自己的訂婚對象，因為投資失敗而背負龐大債務，預想到未來兩人會因此產生爭吵，處女座會當機立斷提出解除婚約。

第3名摩羯座

雖然摩羯座重人情義理，但在面對工作及事業時，他們的態度會變得完全不同。他們是十足的現實主義者，若是察覺商業夥伴的前景有異，即使情感上有些不捨，摩羯座仍會果斷與其解除合約。

第4名水瓶座

對講求理性的水瓶座而言，若是沒有錢，即使向他們哭泣求情也是沒有用的。

第5名獅子座

獅子座喜歡華麗的事物，對他們而言，沒有錢就代表寒酸，不想與對方有所牽扯。

第6名射手座

當對方財富狀態良好、事業蒸蒸日上時，射手座會一個勁地稱讚他；但當對方落魄時，射手座便會轉頭尋找其他目標。

第7名雙子座

在12星座中個性最輕率，向雙子座邀約時，如果說要請客就會答應、AA制的話則會拒絕。

第8名天秤座

表面上對所有人都很和善，所以當天秤座說出「直到最後還站在你這邊的只有我」這種話時，會令人十分震驚。

第9名牡羊座

牡羊座極富正義感，認為因為沒錢就離開對方的人很卑劣。

第10名巨蟹座

如果另一半在約會時坦言缺錢，「這是我們感情加深的證據」巨蟹座會用樂觀的角度去解釋，即使去便宜的小吃攤用餐也不會有怨言。

第11名雙魚座

就算是沒有遺產能夠繼承的親戚，他們也會像天使一樣，在需要時照顧對方。

第12名天蠍座

將喜歡的人視為命運共同體，即使對方不富有，自己出點力支持他就好。更極端者，甚至認為對方沒錢的話，就會讓為了錢財而靠近的競爭者離去，反倒正合其意。

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