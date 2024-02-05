我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

太氣…港粉飛踢梅西立牌 日本友誼賽最貴門票僅港一半

世界新聞網／輯

阿根廷球王梅西(Lionel Messi)與所屬球隊邁阿密國際赴香港進行友誼賽，吸引近4萬人進場，不料梅西整場坐板凳，惹火香港球迷。邁阿密國際離港後飛往日本後，中港媒體發現，東京友誼賽最高票價只要2173元（人民幣，下同，約306美元），是香港場的一半而已。

邁阿密國際將7日將對陣日本J聯賽球隊神戶勝利船，在官方的宣傳片中，梅西出鏡並表示「很高興來到東京參加這場比賽」。根據已公布的邁阿密國際日本行票價，這場比賽的票價在241元到2173元之間，而香港行的門票則要更貴，達到809元到4488元。

梅西的廣告立牌被香港球迷「斷頭」。（美聯社）
梅西的廣告立牌被香港球迷「斷頭」。（美聯社）

許多香港球迷為了見到偶像而支付高昂票價，甚至有人特地從深圳飛香港。當得知梅西不會出場時，現場球迷發出巨大的噓聲，甚至有人高呼「退錢」。賽後，更有影片流出，球迷飛踢邁阿密國際香港行宣傳廣告板上梅西的頭像。

今天梅西出席日本的記者會，對於未在香港友誼賽出場說：「我的內收肌感到不適，做了核磁共振顯示沒有受傷，但我還是感覺不舒服。香港很多人來到現場，我想踢，但結果令人失望。這就是足球的一部分。」

香港 梅西 日本

上一則

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁：美國失業率目標下降

下一則

2月6日星座運勢 天蠍貴人相助 射手注意健康

延伸閱讀

梅西不踢挨轟「世紀騙局」 港府完賽前10分鐘才知道

梅西不踢挨轟「世紀騙局」 港府完賽前10分鐘才知道
港星爭相與貝克漢合照 梁朝偉、劉嘉玲也來了

港星爭相與貝克漢合照 梁朝偉、劉嘉玲也來了
梅西香港未出賽引眾怒 主辦方撤回1600萬港元政府補貼

梅西香港未出賽引眾怒 主辦方撤回1600萬港元政府補貼
梅西沒上場 球迷狂噓喊退錢 港府揚言扣205萬美元贊助款

梅西沒上場 球迷狂噓喊退錢 港府揚言扣205萬美元贊助款

熱門新聞

示意圖。（Unsplash／Alexander Grey）

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

2024-02-02 03:30
阿爾蒙特和三名辣妻相處融洽，生活中情趣滿滿。（截圖自Instagram@/mazayahlegend）

「多重伴侶的美好?」四人行家庭養11小孩 辣妻們都叫他國王

2024-02-01 02:42
來自美國的女牙醫日前在牙買加機場出現脫序行為。（影片截圖）

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

2024-02-03 20:40
澳洲一名女子表演用下體吹直笛。（翻攝自X）

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

2024-02-03 19:04
節氣「立春」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

「立春」開運妙招看這裡 5生肖必躲春：恐影響整年運勢

2024-01-30 21:20
一名新人拿到了一盒老闆發的烏魚子禮盒，原本還很開心，認為「賺爛了」，結果轉頭一看資深前輩卻一臉鬱鬱寡歡的樣子。示意圖。（記者王勇超／翻攝）

老闆突發烏魚子禮盒 新人喜喊賺爛 老鳥卻揭殘酷真相

2024-02-04 02:20

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎