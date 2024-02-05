太氣…港粉飛踢梅西立牌 日本友誼賽最貴門票僅港一半

阿根廷球王梅西 (Lionel Messi)與所屬球隊邁阿密國際赴香港 進行友誼賽，吸引近4萬人進場，不料梅西整場坐板凳，惹火香港球迷。邁阿密國際離港後飛往日本 後，中港媒體發現，東京友誼賽最高票價只要2173元（人民幣，下同，約306美元），是香港場的一半而已。

邁阿密國際將7日將對陣日本J聯賽球隊神戶勝利船，在官方的宣傳片中，梅西出鏡並表示「很高興來到東京參加這場比賽」。根據已公布的邁阿密國際日本行票價，這場比賽的票價在241元到2173元之間，而香港行的門票則要更貴，達到809元到4488元。

梅西的廣告立牌被香港球迷「斷頭」。（美聯社）

許多香港球迷為了見到偶像而支付高昂票價，甚至有人特地從深圳飛香港。當得知梅西不會出場時，現場球迷發出巨大的噓聲，甚至有人高呼「退錢」。賽後，更有影片流出，球迷飛踢邁阿密國際香港行宣傳廣告板上梅西的頭像。

今天梅西出席日本的記者會，對於未在香港友誼賽出場說：「我的內收肌感到不適，做了核磁共振顯示沒有受傷，但我還是感覺不舒服。香港很多人來到現場，我想踢，但結果令人失望。這就是足球的一部分。」