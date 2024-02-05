聽喜歡的歌疼痛感降10% 研究：感性音樂更有效

(取材自健康醫療網)

聽音樂不僅能紓壓，研究更發現，音樂能暫時降低生理疼痛感覺。加拿大 研究發現，聽喜歡的歌曲能夠讓身體降低10％疼痛感，最有效的音樂類別為感性／苦中帶甜，該研究發表於《疼痛研究前沿》（Frontiers in Pain Research）。

愛黛兒（Adele）療癒人心的鐵肺與嗓音，觸動了全世界歌迷的心弦。毫無疑問，音樂可以撫慰某些人的靈魂，事實也證明，它也可以暫時安撫身體的痛苦。

據報導，研究找了63名年輕人，準備2首最喜歡且長度至少3分20秒的音樂，1首是最喜歡的，另1首則是去荒島求生會想聽的。研究團隊也準備了7首受測者不熟悉的歌，讓他們選擇1首。

研究過程中，受試者需要盯著螢幕，聽自己最喜歡的音樂，以及研究團隊準備的歌單，或是將2首歌打碎再重組的旋律，受試時間約長7分鐘。

同時，研究人員將熱導探針貼在受試者的左前臂內側，模擬人體觸摸到熱燙咖啡 的疼痛度，用以測試他們對痛覺的感受。

根據研究，當人們聆聽自己喜歡的音樂時，感受到的疼痛可以減少10%。受試者聆聽感性或是苦中帶甜的音樂，感受到的疼痛，比聽平靜或歡快的音樂更低。至於雜亂的音樂並沒有減輕疼痛，僅是分散不愉快經驗的注意力。

「這是一個非常酷的結果」研究主要作者、蒙特婁大學神經科學博士達瑞斯瓦維修（Darius Valevicius）表示：「我認為我自己以及很多人都可以憑直覺理解為什麼我們會聽苦樂參半、感傷甚至帶有靈性精神的音樂。」

研究人員說明，該結果也顯示了聽苦中帶甜的音樂會讓人共鳴起雞皮疙瘩，雖然這項研究沒有著重於聽音樂起雞皮疙瘩，但推測這可能是人體機制防止接受過多刺激，大腦會過濾多餘或不相關的刺激。聽苦中帶甜的音樂時，大腦會因為聽音樂過濾掉疼痛的訊息，才會發生身體雖然疼痛，意識卻沒有傳遞的狀況。

專家：聽音樂止痛沒有副作用

加拿大女王大學生物醫學和分子科學教授派翠克斯特曼（Patrick Stroman）表示，當人頭痛時，音樂雖然不能取代止痛藥，但可以幫助緩解疼痛。他表示，音樂與藥物不同，聽音樂沒有副作用或風險，只需將音量保持在適宜的分貝即可。

大腦在聽音樂時會利用身體系統來調節疼痛，身體處理情緒和感受的能力有助於衡量當時疼痛的嚴重程度。另一項研究是使用大腦成像來捕捉當人們在聽音樂時感受到疼痛時中樞神經系統的情況，研究人員觀察到音樂改變了涉及疼痛、記憶和處理主觀情緒狀態的多個大腦區域的大腦連結。

研究人員也提醒，雖然聽音樂能夠暫時止住一點痛，但仍無法取代使用藥物或醫療行為止痛。如果喜歡的話，可以選擇聆聽音樂，能夠減輕壓力與獲得良好睡眠。

資料來源：健康醫療網

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