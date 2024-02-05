超級盃最便宜角落座位要6300元 比世界盃冠軍賽還誇張

NFL美式足球第58屆超級盃將於11日點燃戰火。（路透）

NFL 美式足球 第58屆超級盃 將於11日點燃戰火，堪薩斯酋長、舊金山49人隊5年內二度對決，目前售票網站StubHub最高票價已達4萬4000元，比2022年世界盃足球賽阿根廷、法國冠軍戰還誇張，成為史上最昂貴的超級盃。

今年超級盃將在拉斯維加斯的Allegiant球場進行，也是NFL突擊者隊主場，由於容量只有6萬5000席，算是聯盟史上最小的體育場之一，酋長挑戰2連霸，下周對49人之戰開踢前，票價可能還會繼續攀升。

超級盃目前平均票價1萬0026美元，根據StubHub的數字，從最低到最高是6300、4萬4000元；也就是說，就算坐在球場最上層角落座位，6300元，這是市場上最便宜的門票。

超級盃從2009年起，最低票價首次達到1000元，前年洛杉磯公羊、辛辛那提猛虎隊之戰漲到5823元，去年酋長對決費城老鷹隊降到3480元，今年最低又達6300元，讓很多球迷大喊吃不消。

值得一提的是，有媒體在知名社群平台X貼文，今年超級盃豪華包廂要價250萬元，包括20張門票、兩張停車證、食品和飲料，每人平均更達12萬5000元。

酋長5年內4次闖進超級盃，和49人隊重演2020年對決場面，當時酋長31：20勝出，暌違50年再封王，今年將挑戰隊史第4冠。

2022年在卡達進行的最近一屆世足賽，梅西（Lionel Messi）領軍阿根廷封王，在冠軍戰擊敗姆巴佩（Kylian Mbappe）壓陣的法國，當時國際足球總會公布的最貴票價是1600元，不過數量有限，意謂大多數球迷只能透過轉售網站尋找門票，最便宜也要3000元，最貴超過3萬元。