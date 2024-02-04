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「機密特務：阿蓋爾」北美票房奪冠 新版「辣妹過招」下滑第6

中新社／洛杉磯4日電
「機密特務：阿蓋爾」北美票房奪冠。（美聯社）
「機密特務：阿蓋爾」北美票房奪冠。（美聯社）

馬修·沃恩（Matthew Vaughn）執導的驚悚動作片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）首映票房奪魁、口碑低開。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月4日發布的電影市場數據，33部影片北美周末票房（2月2日至4日）報收約5966萬美元，與前一周末相比有所回升。 　　

2日亮相的新片「機密特務：阿蓋爾」首映周末票房進帳約1800萬美元，位列最新一期北美周末票房排行榜榜首，總票房現約3530萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分36、爛番茄新鮮度35%（213評），CinemaScore打分為C＋。 　　

驚悚動作片「 蜂刑者」（The Beekeeper）此番以約529萬美元摘得榜單季軍。自1月12日上映以來，該片北美累計票房約4943萬美元，總票房約1.23億美元。 　　

「 蜂刑者」北美票房第三名。（美聯社）
「 蜂刑者」北美票房第三名。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的「旺卡」（Wonka），以約477萬美元周末票房居本期榜單第4位。這部奇幻歌舞喜劇片北美累計票房已突破2億美元，總票房約5.72億美元。 　　

「旺卡」北美票房第四名。（美聯社）
「旺卡」北美票房第四名。（美聯社）

緊隨其後的是動畫片「飛鴨向前衝」（Migration），以約411萬美元周末票房躋身榜單第5位。目前該片北美累計票房約1.06億美元，總票房約2.22億美元。 　　

改編自2004年同名電影和百老匯音樂劇的新版「辣妹過招」（Mean Girls）是本輪北美周末票房排名降幅最大的影片，以約400萬美元退居榜單第6位。這部歌舞喜劇片北美累計票房現約6639萬美元，總票房約9269萬美元。 

新版「辣妹過招」北美票房大跌至第6位。（美聯社）
新版「辣妹過招」北美票房大跌至第6位。（美聯社）

獲第96屆奧斯卡獎最佳影片提名的兩部影片亦留駐北美周末票房十強。喜劇劇情片「美國小說」（American Fiction）以約230萬美元周末票房居榜單第8位，總票房現約1501萬美元。科幻喜劇劇情片「可憐的東西」（Poor Things）以約213萬美元周末票房居榜單第9位，目前北美累計票房約2818萬美元、總票房約6828萬美元。

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