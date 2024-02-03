20歲生日禮物…她每天為子存100日圓 「存摺上密密麻麻」憶育兒甘苦

一位日本作家從孩子出生起，就每天為他存100日圓。示意圖，非當事人及事物。（圖／ingimage）

想將孩子養育成人，其實並不容易。只要是為人父母，多少都懂得這樣的辛酸。一位日本 作家菊池衣麻，近來在自己的社群平台上，分享她從20年前孩子出生開始，就替他準備的存摺，並回顧過往的點點滴滴，讓她有所感慨。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，菊池近來在個人twitter上分享，表示她從長男一歲開始，就以長男的名義設立戶口，並且訂下每天在戶口裡存100日圓（約0.6美元）的計畫。後來嫌麻煩，於是改成每年長男生日，就一次存一年的量。

如今長男已經20歲，存款約累積到73萬日幣（約4920.7美元），存摺上也記下滿滿的育兒過程。雖然在「暗黑反抗期」相當辛苦，但如今回想起來，覺得一切都值得了。已經長大懂事的小孩，也表示對母親的感謝，讓人倍感溫馨。

其他網友也紛紛表示「這故事太溫馨了」、「這本存摺會是一生的寶物」、「孩子看到存摺，也會很感謝父母的」、「恭喜20歲生日」、「感動到我要哭了」、「這就是為人父母」、「祝福你們永遠幸福」、「我也要參考這作法」、「養育孩子的這20年辛苦了」。