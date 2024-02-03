精品店比家還放鬆 韓男買2張彩券中頭獎 炫富照狂吸千萬點閱

買彩券中20億韓元的南韓男子在社群炫富，貼出買名牌、名表甚至送現金給親朋好友當禮物的照片。（取材自朝鮮日報日文版）

買彩券中20億韓元（149.3萬美元）的南韓 男子在社群炫富，貼出買名牌、名表甚至送現金給親朋好友當禮物的照片，網友紛紛喊：好羨慕，不過都說這樣習慣浪費下去，下場會很慘。

朝鮮日報日文版報導，A男在釜山市買了兩張一組的彩券，兩張都中獎。彩券行在官網將A男領獎的照片打馬賽克，但A男自己的IG貼的是未經加工的照片。A男表示，這是第一次有人在社群平台上傳（怎麼花用獎金），但這算什麼，世界上更有錢的人一堆。

A男把存摺明細一併拍照上傳，獎金20億韓元，扣完稅以後，實領14億600萬韓元（105萬美元）。接下來他陸續貼炫富照，像是列車座位堆滿名牌的紙袋，寫道：現在用掉2.2億韓元（16.4萬美元）。此外，有勞力士手表、買給媽媽的名牌外套、名牌球鞋、給親友的名牌用品及現金等。

A男還曾上傳精品店店內的照片，寫道：第三天來這兒。感覺在這裡比在家還能放鬆。此外，他買了彩券分給友人，表示要「把運氣分給別人」。A男把兌到獎的興奮過程及領獎全程，各製作成一支短影片，有1850萬與142萬次的觀看數。

網友根據他過去在IG上傳的內容，推測他在釜山一帶經營連鎖餐廳。網路上對他的作法各有看法：「要是有14億韓元不會這樣花」，「好羨慕」，「中獎的話要買進口車」，「旁人可能會跟他借錢，很擔心他身分曝光」。也有人對於炫富的照片很反感，表示這種花錢方式不知能維持多久，亂花錢恐怕一下就用光了。