丹佛機場電動走道吃腳 機師「左腳不見」重摔

美國一名機師離奇遭電動走道「吃腳」，導致身上多處受傷。（取材自影片／ 9NEWS）

丹佛機場發生了一起駭人的「電動走道吃腳」案件。據悉，一名在達美航空 （Delta Air Lines）擔任機師的男子控訴，他在某日於丹佛機場行走時，左腳意外被機場內的電動走道「吃」掉，除了鞋襪嚴重受損外，就連左腳與肩膀也都遭遇傷勢，故決定向電動走道的維護廠商提告。

根據每日郵報等多家媒體報導，這起事件發生於2022年11月4日，當時一名名叫肯尼斯（Kenneth Gow）的達美航空機師，在當天出勤飛往丹佛機場後，竟被一座電動走道「吃腳」，導致他的身心嚴重受創，故決定於2023年12月正式向負責維護作業的廠商TK Elevator Corporation提告。

從現場監視器畫面可以發現，肯尼斯在來到事發電動走道末端時，突然整個人離奇倒地，且立即感受到劇烈疼痛。經肯尼斯回頭查探後，才得知自己的左腳「被吃掉」，所幸他在一旁路人相助下及時脫困。不過，肯尼斯在仔細檢查後發現，該電動走道末端卻缺了一角，推測自己就是被此瑕疵絆倒。

肯尼斯在事後就醫檢查後得知，他除了鞋襪在當下嚴重受損外，他的左腳、左腳踝、左肩膀也因此受傷，時不時還會感受到疼痛。因此，肯尼斯在蒐集相關事證後，決定於去年12月向負責維護電動走道的TK Elevator Corporation提告，但廠商並未對此發表回應。

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