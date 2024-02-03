美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

來自美國的女牙醫日前在牙買加機場出現脫序行為。（影片截圖）

有名來自美國的女牙醫日前在牙買加的機場上演極為誇張的脫序舉止，只見她在排隊登機時突然暴走，除了將衣物脫到只剩上半身的內衣外，還對著機場人員做出猥褻的動作並作勢攻擊，她後來被送往醫院進行診斷，最終牙買加法庭在29日依照3項罪名判處她罰款5.2萬牙買加幣（約330美元）。

綜合多家媒體報導，日前現年39歲的美國女牙醫在牙買加桑斯特國際機場（Sangster International Airport）準備登機，沒想到她突然失控、與另1名女子發生衝突，2人就在眾目睽睽下扭打在地上，這時機場人員上前架開雙方，女牙醫並未就此罷手，還作勢要發動攻擊，並持續咒罵四周的人群。

來源：GFS

更誇張的是這名女牙醫竟開始脫掉身上的衣物，並在只剩下胸罩時與試圖制止她的警察發生纏鬥，過程中她的胸部和下體直接暴露在眾人面前，後續甚至用雙手撥弄下體來做出猥褻動作，所幸最後警察抓準機會將她銬住，不過整段過程的畫面在網路曝光後引發軒然大波。

據悉，該名女牙醫遭制服後被送往當地醫院進行精神狀況評估，隨後也因在機場的行為被捕且遭到指控，詳細身分未曝光的她後來向法庭承認拒捕、猥褻暴露和擾亂治安等3項罪名，法官最終判處她共計需繳交5.2萬牙買加幣的罰款。

有片／美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制下場曝

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