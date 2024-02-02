泰勒絲東京巡演趕場超級盃？ 日本駐美大使館掛保證：來得及

泰勒絲（右）和崔維斯凱爾西的戀情成為全美矚目焦點，超級盃上將有和互動更是各方關心。（美聯社）

只要關於泰勒絲 的大小事，就會變成各方矚目的大事？她近日將前往東京開演唱會，但她的男友崔維斯凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊確定會是今年美式足球「超級盃 」出賽隊伍之一，她能不能及時搭機回美國趕得上到現場助陣，原本只是網友聊天時的趣味話題，竟然變成官方駐外單位都必須發聲明來安撫兩國粉絲的心，連重量級娛樂刊物「好萊塢報導」的記者都不禁寫道：「這已經愈來愈可笑了。」

華盛頓的日本 駐美大使館，最新發布一則聲明，寫道：「日本駐美大使館已經注意到，最近的媒體報導中關切泰勒絲該如何從她2月10日的東京演唱會及時到達拉斯維加斯，以便能夠欣賞堪薩斯城酋長隊在超級盃的比賽。

除了12小時的飛航與17小時的時差外，大使館可以信心滿滿的說，假如她當晚在演唱會後離開東京，她應該可以很從容地在超級盃開始前抵達拉斯維加斯。

我們知道，很多在日本的人們對於體驗泰勒絲的『時代』巡迴演唱會都非常興奮，對於大家的疑慮，我們想要讓各位確切了解，這位有才華的藝人不只能讓日本觀眾驚嘆，也可以趕得及回到拉斯維加斯去支持酋長隊，當他們穿著紅色球衣現身超級盃的球場時。」文中還用粗體黑字強調了「Speak Now」、「Fearless」和「Red」等泰勒絲專輯的名稱。